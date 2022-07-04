祕魯300cm巨根雕像「最敏感部位」慘遭破壞　網民：隔住芒都覺痛

祕魯北部城市莫切有一座由一位藝術家捐贈給當地政府，高度超過3公尺的「巨大陰莖雕像」，目的是希望能復興和推廣當地文化。



剛設立初，就吸引了許多民眾來觀賞，沒想到才過幾天，雕像的龜頭處竟被惡意人士砸破了一個洞，看起來就像男性最看重的器官遭到了超嚴重的傷害。

【圖輯】男人最痛！祕魯300cm巨根雕像「最敏感部位」慘遭破壞 市長巴贊：疑犯對雕像有敵意…（點圖放大了解👇👇👇）

+ 5

根據《衛報》報導指出，這座陰莖雕像是前哥倫布時期莫切文化的信仰代表，象徵強大的生育力，而雕像的構造是由玻璃纖維所製成。在今年初設立後便立刻掀起轟動，但也有部份的人認為畫面很不雅觀。沒想到，早前卻遭人破壞，把雕像的龜頭處給挖破一個大洞，也讓網友見狀後直呼：「看了好痛！」、「好過分！」

【相關圖輯】肉色飛魚雕像形狀激似「這器官」當地居民嬲爆抗議：根本是色情魚（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

事發後，莫切市市長巴贊表示，有3名穿著帽T蓋住頭的嫌犯持刀把警衛的脖子給抵住，所以他見狀後也沒辦法利用無線電來通知救援，只能眼睜睜看著2人把雕像的龜頭給砸破。據悉，這些嫌犯犯案後逃逸時還開槍慶祝，明顯對雕像有一定的敵意。

【相關圖輯】美加州沙灘海鷗狂食「陰莖魚」 中醫稱「海腸」有壯陽功效（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

市長表示，在當地文化裡，這並不代表色情，而是對上帝的信念：「性必須被視為正常且自然的事情。」 雖然雕像剛設立就引來正反面兩方爭論，但她表示，不論是任何理由，都不允許有人蓄意把雕像給破壞，但她也認為，若能更完善解釋雕像的文化面，或許就能解決這些爭議。

延伸閱讀：

陸生淚謝台師大宿舍打掃阿姨「親人般」送三餐：必回來看你

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】