印度外長蘇傑生：不應害怕中國　必須歡迎競爭

綜合《印度斯坦時報》、印度報業托拉斯（PTI）等印媒1月31日報道，印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）30日稱，有必要承認中國對印度鄰國的影響力，但「我們不應該害怕中國，我們必須歡迎競爭，然後爭取更好」。



作者：童黎 本文獲《觀察者網》授權轉載



蘇傑生在印度管理研究所與學生互動時回答了一連串問題，涉及中國、印度與馬爾代夫關係緊張、「鄰國優先」政策、印度海軍在紅海地區的部署、以色列和哈馬斯戰爭等。他強調了在困難時期向鄰國提供援助的必要性，並稱「我們是危機中第一個幫助斯里蘭卡的國家」，與其抱怨中國在做什麼，印度的做法應該是「讓我做得更好」。

當被問及中國不斷加強與孟加拉國、馬爾代夫和巴基斯坦等國關係時，蘇傑生回答稱，「它是印度的鄰國，它將以『中國方式』部署資源，塑造南亞的地緣政治局勢。」

他還稱，隨着中國在地區的影響力日益增長，競爭確實存在，但不應該視其為「印度外交失敗」。「我們必須認識到，中國也是一個鄰國，以及作為競爭政治的一部份，中國將在許多方面影響這些國家。我認為我們不應該害怕中國。我們應該說，『好吧，全球政治是一場競爭遊戲。你盡力而為，我也盡力而為。』」

「我今天想說……我們不應該害怕競爭。我們應該歡迎競爭，並說我有競爭的能力。」他還預測在未來三到四年，大量半導體企業將搬到印度。

當被問及馬爾代夫出現的「印度退出」運動時，蘇傑生敦促觀眾「信任」印度外交。

「每個國家和鄰國都有問題。情況從來沒有他們說的那麼好，也從來沒有他們說的那麼糟。（鄰國之間）會有問題。而我們的工作是預測、評估和回應。說到底，鄰國之間息息相關，需要彼此。歷史和地理位置有非常強大的影響力，無法逃避。」蘇傑生說。

1月14日，馬爾代夫總統辦公室表示，馬爾代夫已再次要求印度在3月15日之前從其領土上撤軍。馬爾代夫新總統穆伊茲於2023年9月當選，與奉行「親近印度」政策的前任總統薩利赫不同，穆伊茲主張「馬爾代夫優先」，尋求遏制印度在馬爾代夫的影響力。

另據《日經亞洲》網站1月26日報道，在孟加拉國海外僑民以及國內反對派人士的推動下，孟加拉國內「反印」呼聲愈來愈高。報道提到，這與2023年馬爾代夫出現的抵制印度的類似運動如出一轍。

與此同時，自2020年中印發生邊境衝突後，印度加強了對中國企業和投資的審查。近年來，包括華為、小米、中興、OPPO在內的中國廠商均受到印度相關部門調查，且遭到追繳稅款、扣押資產、凍結銀行賬戶等處罰。

圖為2023年3月2日，時任中國外交部長秦剛在新德里出席二十國集團（G20）外長會議期間與主席國印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）會面。（中國外交部）

值得注意的是，儘管印度希望將自己定位為下一個亞洲製造中心、乃至全球晶片強國，但英國廣播公司（BBC）此前指出，印度進展緩慢的半導體激勵措施、困難的營商環境等現狀讓這一設想的實現困難重重。

據路透社1月18日獨家報道，印度產業政策高級官員辛格（Rajesh Kumar Singh）在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上稱，如果兩國邊境保持和平，印度可能放鬆對中企投資的嚴格審查。報道還稱，這是印度首次發出訊號，談及實施4年的限制措施可能被取消。

19日，外交部發言人毛寧對此回應表示，近年來，外界一直質疑印方對中國在印企業採取的歧視性措施和選擇性執法背後有其他考量。如果有關報道屬實，恰好證明外界的質疑不是空穴來風。

中方始終認為，中印邊界問題作為歷史遺留問題，應當放在雙邊關係的適當位置上妥善加以處理。中印邊境局勢總體保持穩定，邊境事態的解決進程不應影響兩國關係的正常發展。事實上，近年來中印雙邊貿易額連續突破千億美元，呈現逐年增長的態勢，證明兩國貿易合作的韌性和潛力。

發言人強調，中方希望印方充分認識中印經貿合作互利共贏的本質，為中國企業在印度投資經營提供公平、公正、透明、非歧視的營商環境。