印度有意躋身強國之列　擺脫「外國公司墓地」污名之路仍長

印度6億多名登記選民將在今年5月選出下一屆政府。印度人民黨（Bharatiya Janata Party）大力宣揚總理莫迪（Narendra Modi）的聲望，強調他取得的經濟成果，為他和政黨爭取另一個五年任期。然而，印度一家法院近日下令釋放中資企業高管的決定，再次引起外界對印度營商環境的關注。莫迪要讓印度躋身強國之列，並在經濟發展方面趕上中國，還有不少障礙要克服。



本文獲《聯合早報》授權轉載；撰文:李月霞

印度一家法院2023年12月30日下令釋放中國智能手機製造商維沃移動通信公司（Vivo）印度子公司的兩名高級員工，印度針對中國電信公司的舉動再度成為焦點，這也帶出印度營商環境的問題。

在新德里舉行的G20峰會上，美國總統拜登（右）、印度總理莫迪（左）與歐盟執委會主席范德萊恩（中）參加全球基礎建設與投資合作會議。（Reuters）

自中印兩國2020年在喜馬拉雅邊境發生衝突以來，新德里加強對中國公司的審查。其實，不單中國公司面對障礙。印度官方數據顯示，從2014年至2021年，共有2783家外國公司撤離印度，約佔該國跨國公司總數的六分之一。印度《德干先驅報》（Deccan Herald）等多家媒體指出，除了未能打開對價格敏感的印度市場以外，跨國企業還面對關稅壁壘等不利因素。美國國務院2021年發佈的投資環境報告將印度描述為「具挑戰性的營商之地」。

五年內559家外企結束在印業務

儘管消費人口龐大、經濟快速增長，印度成為「外國公司墓地」的報道卻越來越多。在2018年至2023年3月間，559家外國公司結束在印度的業務，數量超過新引進的469家。印度財政和企業事務部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）就此解釋，指一些外資是透過印度公司注入資金的。

不過，印度移動與電子行業協會主席潘卡吉·莫欣德羅（Pankaj Mohindroo）吐槽道：「坦白說，這可說是一個最不適合做生意的國家。」

印度政府常用巨額罰款、凍結存款、沒收資產等手段，搶奪外國企業的商業利益。印度一些投資者因此感嘆：「印度賺錢印度花，一分別想帶回家。」

國際會計審計公司羅兵咸永道（PwC）的印度基礎設施諮詢服務前負責人阿加瓦爾（Manish Agarwal）指出，儘管外國直接投資仍在湧入印度，但戰略投資者已敬而遠之。他告訴《金融快報》（The Financial Express）：「印度必須確保公私合作項目制定進度表，以及平衡的風險分擔準則，合同條款也應獲妥善執行。」

印度受嚴重空氣污染問題影響，圖為2023年11月9日在新德里（Reuters）

除了市場監管缺乏透明度以外，市場需求不及預期、基礎設施建設不足、勞動隊伍技能未達要求等因素都促使外商撤離。頻繁的停電斷水也推高了運營成本。

市場需求取決於人口購買力。據聯合國人口基金會（United Nations Population Fund，UNFPA）數據，印度人口預計今年中達到14億2860萬。然而，龐大的人口中，也有龐大的貧困人口。聯合國開發計劃署（UNDP）的報告稱，貧困人口在印度人口中的比率從2005年的55％下降到2021年的16.4％。可是，此前有數據估計，印度的貧困人口，加上低收入和中低收入人群多達8億，他們好些人依靠政府的糧食補貼度日，不可能購買外資公司昂貴的商品和服務。相較之下，生產大國中國本身也是消費大國，中高收入人群約有8億。

印度是世界第五大經濟體，到2030年可能會超過德國和日本，成為第三大經濟體。由於以往投資不足和徵地等問題，印度的基礎設施仍然落後於中國，建設工作的挑戰很多。總理莫迪已把加強基礎設施特別是公路和鐵路作為政府的首要任務。多個主要機場也相繼建成新航站樓。

分析：要做世界工廠前路漫漫

多管齊下，印度政府要朝經濟大國的目標進發。但是，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院 (RSIS) 的兼任資深研究學者蘇里亞納拉亞納（P S Suryanarayana）接受《聯合早報》採訪時指出，印度不太可能很快成為「世界工廠」。目前，印度主要致力於打造現代化製造業基地。為此，印度也在尋求對外合作，可是由於中印之間缺乏互信，因此它不會與發展迅速的中國合作。

有意見認為中國與印度關係冰冷或窒礙金磚集團的發展。圖為印度總理莫迪出席約翰斯堡的金磚領導人峰會。（Reuters）

新加坡國立大學南亞研究院（ISAS）客座研究教授莫漢（Chilamkuri Raja Mohan）接受《聯合早報》訪問時也指出，印度距離成為世界工廠還有很長的路要走。製造業一直是印度經濟的弱點。20世紀下半葉，國大黨政府的社會主義政策以各種限制扼殺了工業生產。20世紀90年代初，印度雖然走上經濟自由化的道路，但這反而衝擊了當地工業，因為印度國內生產成本高，難與相對廉價的中國商品搶奪市場。

莫迪在第一任期（2014年至2019年）試圖通過「印度製造」計劃扭轉這一局面；第二任期（2019年至2024年）時，他推出廣泛的激勵措施，扶持一些製造業，包括半導體業。他在手機領域取得相當大的成功，並希望筆記本電腦和電腦的生產也能複製這樣的成果。印度製造業獲得的國際投資在這期間確實有所增長，但大部分新投資繼續流向中國和東南亞。

把握人口紅利是成敗關鍵 須挖掘年輕一代潛力

根據英國經濟和商業研究中心的全球經濟排名，到2038年，韓國以及印度和巴西這兩個人口大國的經濟規模將躋身前十。

標準普爾全球（S&P Global）的數據也顯示，南亞和東南亞將成為全球增長引擎。印度將在未來幾年推動亞洲經濟增長，國內生產總值（GDP）增速預計今年達到6.4%，2026年達7%。

相對的，世界銀行預測，長久以來扮演世界經濟增長重要引擎和穩定力量的中國，今年的GDP增速只達4.5%。

南亞半數年輕畢業生 缺乏必要技能難就業

印度已取代中國，成為人口第一大國。印度要如何獲取人口紅利，是莫迪政府必須處理好的問題。聯合國兒童基金會（UNICEF）警告，南亞國家一半的年輕人在離開學校時缺乏必要的技能，無法找到體面的工作。

其實，和中國一樣，印度的出生率也在下降，但它具有人口統計學家所說的人口動力，即人口年輕化，而且現在有如此多的育齡婦女，到本世紀中葉，人口將繼續增長。

印度這個人口大國能否把握人口紅利，讓年輕人發揮所長，是能否造就「印度世紀」的關鍵。龐大的年輕人口可以加速印度的經濟增長，使它有機會加入中國的經濟超級大國行列。否則，大量的貧困人口可能會在國家變得富裕之前就已變老。

據新華社報道，印度在線法律服務提供商瓦基爾搜索（Vakilsearch）去年中的一份報告說：「如果印度希望充分利用改變後的世界經濟模式，並為企業提供多元化的原材料供應鏈、他們可以依賴的市場，以及一些能帶給他們商業利益的稅收優惠，讓他們從印度境內的貿易中獲得長期利益，那麼這種（年輕人技能與工作不匹配）情況就必須改變。」

學者：中印角力不斷 兩雄合作共創雙贏

經濟上，莫迪政府已制定目標，要在2047年趕上中國，並成為發達國家；政治上，也着眼於躋身強國之列。可是身為全球南方（Global South）一員的印度，在南半球的影響力卻面對來自中國的挑戰。

中國並沒有南方大部分地區獨特的殖民經歷，也並非發展中國家組成的不結盟運動一員，然而中國在南半球國家中爭取影響力和領導地位的努力近來奏效，撼動了印度。

阿達尼危機：印度主要反對黨議員2023年2月6日到某些國營企業的辦公室附近抗議。由於這些國營企業有份投資阿達尼集團，阿達尼股價暴跌後，反對派認為是一場涉及普通民眾資金的騙局。圖為主要反對黨青年派社運人士在新德里街頭示威。（Reuters）

去年12月8日，第二屆中國—印度洋地區發展合作論壇在雲南昆明舉行，中國被認為要把塞舌爾（Seychelles）、馬爾代夫和科摩羅（Comoros）等印度洋國家拉入其陣營。為抗衡美國對其供應鏈的牽制，中國去年11月28日也舉行了首屆國際供應鏈促進博覽會，邀南方共同市場國家和一帶一路國家參加，後來還宣佈今年11月舉辦第二屆博覽會。

相對的，印度總理已不再出席不結盟運動峰會，印度高級領導人也缺席今年在哈瓦那舉行的77國集團峰會。

美國《外交事務》上星期刊登了印度賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University, JNU）外交與裁軍副教授雅各布（Happymon Jacob）的文章，題為《如何阻止中國試圖領導全球南方》。雅各布在文中指出，印度必須彌補過去10年減少與南半球國家接觸所造成的缺失。

中印邊界軍事衝突後 多方面競爭一觸而發

中印關係長久以來起伏波折不斷。莫迪上任總理的前兩年，曾陪同到訪的中國國家主席習近平遊覽薩巴爾馬蒂河畔，2015年習近平則陪訪華的莫迪參觀西安大慈恩寺。但2020年中印邊界發生軍事衝突後，兩國關係瞬間陷入谷底，中印領導人同框互動愈發難見，軍事和外交等多方面的競爭一觸即發。印度洋上的軍事競賽是其中一個後果。

2022年中印邊境衝突就發生在班公湖一帶。圖為網上流傳兩軍對峙畫面。（網上圖片）

莫漢受訪時說：「中印在印度洋進行海軍合作的主張在2000年代曾有過一些影響力。但此後，這兩個亞洲巨人之間日益緊張的關係使得這個想法變得不切實際。兩國喜馬拉雅邊境的軍事衝突加劇，在印度洋的競爭也愈演愈烈。中國尋求通過投射海軍力量，來保護它在印度洋的諸多利益，印度也正在加強海上姿態，與美國建立更密切的海事合作，並借四方安全對話（Quad）來制衡中國。」

印度已表明，為保護印度洋航道不受干擾，計劃建造第三艘價值近4000億盧比（約376億港元）的航空母艦，以維持與中國的海上勢力平衡。

莫漢認為，短期內，新德里和北京之間依然會深陷海上安全困境，但從長遠來看，兩國必須在印度洋找到權宜之計。

分析：須攜手制定新衡量指標

蘇里亞納拉亞納也說，印度海軍是印度洋地區乃至更遠地區一支實力雄厚的力量。「但今天的全球戰略事務並不是簡單的零和遊戲……中國已經是全球重要的經濟和政治力量，印度已經是地區大國，中印問題必須解決，讓這兩個鄰國能夠相互信任，在世界舞台上攜手合作。」

印度北部古爾岡（Gurgaon）管理發展學院教授普拉薩德 （Rohit Prasad）日前在印度經濟日報《Mint》撰文，指中國和印度是新時代的領導者，負有塑造新軌跡的責任，讓世界能夠應對氣候變化和人工智能等帶來的生存問題。「它們（中印）必須制定新的指標來衡量未來的成功。」

普拉薩德認為，中印兩國之間的互動將起決定性的作用。印度必須在經濟活力與道德義務之間求取得平衡，踏實地選擇有利於環境和廣大印度人的可持續選項。同樣的，中國必須塑造寬容大國的新形象，重振以人為本的儒家思想價值觀。

普拉薩德說，「趕上中國」的目標激勵着印度的年輕人，然而「領導者應做的是開拓新天地，不是玩追趕的遊戲」。「在亞洲時代，中印兩大國相互學習至關重要。 」