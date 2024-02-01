歐盟同意向烏克蘭加碼援助 澤連斯基：對美俄發出重要訊號
撰文：房伊媚
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歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）2月1日稱，歐盟成員國達成協議，同意向烏克蘭提供額外500億歐元（約4220億港元）的援助。
米歇爾1日在X（前稱Twitter）發文指，這為烏克蘭鎖定穩定、長期、可預測的資金。
他指歐盟在支持烏克蘭方面發揮領導作用並承擔責任，他們知道什麼處於危急關頭。
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）之後在每日講話中表示，歐盟的決定向俄羅斯及美國發出明顯訊號。他指今次向莫斯科表明，歐洲會堅定站在同一陣線，亦不會因為克里姆林宮所設計的破壞之浪擊潰。
澤連斯基同時指出，歐盟向大西洋對岸的美國發出訊號，就是歐洲履行安全及強大的責任，並正等待美國的決定。
目前美國國會仍未通過對烏克蘭的援助，參議院跨黨派談判代表最快在2日公布關於限制美墨邊境移民問題的協議，並在下週連同烏克蘭及以色列的援助一同表決。雖然多名親前總統特朗普（Donald Trump）的共和黨人有意反對議案，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）強調，美墨邊境、烏克蘭及中東帶來的挑戰太大，因此國會不應逃避責任。