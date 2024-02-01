歐盟同意向烏克蘭加碼援助　澤連斯基：對美俄發出重要訊號

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）2月1日稱，歐盟成員國達成協議，同意向烏克蘭提供額外500億歐元（約4220億港元）的援助。



米歇爾1日在X（前稱Twitter）發文指，這為烏克蘭鎖定穩定、長期、可預測的資金。

圖為2024年1月2日，身在烏克蘭哈爾科夫市中心一名拆彈小組成員在哈爾科夫一個災場中工作，他身旁有一枚來歷不明的導彈殘骸。（Reuters）

他指歐盟在支持烏克蘭方面發揮領導作用並承擔責任，他們知道什麼處於危急關頭。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）之後在每日講話中表示，歐盟的決定向俄羅斯及美國發出明顯訊號。他指今次向莫斯科表明，歐洲會堅定站在同一陣線，亦不會因為克里姆林宮所設計的破壞之浪擊潰。

澤連斯基同時指出，歐盟向大西洋對岸的美國發出訊號，就是歐洲履行安全及強大的責任，並正等待美國的決定。

目前美國國會仍未通過對烏克蘭的援助，參議院跨黨派談判代表最快在2日公布關於限制美墨邊境移民問題的協議，並在下週連同烏克蘭及以色列的援助一同表決。雖然多名親前總統特朗普（Donald Trump）的共和黨人有意反對議案，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）強調，美墨邊境、烏克蘭及中東帶來的挑戰太大，因此國會不應逃避責任。