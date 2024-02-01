歐洲農民示威浪潮蔓延　西班牙運輸業料每日損失千萬歐元

歐洲多國爆發農民示威，要求政府放寬環境規則，並紓緩農民受成本上漲影響，以及廉價進口產品的衝擊。繼德國、波蘭、法國和比利時等國家後，意大利已農民加入抗議，西班牙最大的農民協會也計劃在接下來幾個星期上街抗議。示威浪潮影響多方面經濟，其中西班牙運輸業透露，受法國農民示威的影響，穿越兩國邊境的農運貨車受阻，估計每天損失達1000萬歐元。



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法國農民的抗議活動已持續超過一星期，憤怒的法國農民以拖拉機堵塞通往巴黎的高速公路，也有農民點燃乾草阻截通往圖盧茲機場的部份交通。

在1月31日，有農民駕駛拖拉機，試圖封鎖位於巴黎的主要食品批發市場，法國當局派出裝甲車在公路堵截農民。法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin ）表示，全國將約有100處位置已遭農民封鎖。他表明，不會允許農民封鎖機場或食品市場。

雖然歐盟委員會已提議限制從烏克蘭進口農產品，並放鬆一些環境法規。但這不足以平息農民的憤怒，他們表示將繼續封鎖高速公路和港口。

目前，所有人都關注定於2月1日舉行的歐盟領導人峰會。雖然農民危機並未正式列入峰會的議程，但相信肯定會被討論。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）已表明，會在峰會提出此議題。

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比利時、意大利等地的農民表示，他們將在峰會舉行時，於布魯塞爾堵路集會。 比利時的農民已連續三天開著拖拉機上街堵路，並已自30日起封鎖該國第二大貨櫃港口澤布呂赫（Zeebrugge）的道路至少36小時。