美國務院：積極尋求建獨立巴勒斯坦國　向以色列提供安全保障

繼英國外交大臣卡梅倫（David Cameron）本星期表示，英國準備將正式承認巴勒斯坦國的時間提前之後，美國也更新了表態。



據路透社2月1日報道，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）1月31日表示，美國正積極尋求建立一個獨立的巴勒斯坦國，從而為以色列提供安全保障，拜登政府與該地區的合作伙伴探索了各種選項。

米勒拒絕透露美國國務院在這個問題上的內部工作細節，僅在新聞發布會上稱，這一直是拜登政府的一個目標：「我們正在積極尋求建立一個獨立的巴勒斯坦國，從而為以色列提供真正的安全保障，因為我們確實認為，這是為以色列、巴勒斯坦人和整個地區帶來持久和平與安全的最佳途徑。」

他還說：「我們考慮了廣泛的選項，並與該地區合作夥伴以及美國政府內部的其他合作夥伴進行了討論。」

路透社引述美國Axios新聞網站1月31日早些時候報道稱，美國國務卿布林肯已經要求國務院，對加沙戰爭結束後美國和國際社會可能承認巴勒斯坦國的問題進行研究，並給出政策選項。

2024年1月8日，美國南卡羅來納州查爾斯頓，美國總統拜登在2015年發生槍擊案的教堂舉行競選活動中發表講話。（Reuters）

國際社會公認的「兩國方案」，是指建立一個以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。這一方案實現的重要條件，是巴以雙方秉持「土地換和平」的原則，通過讓步某些土地的所有權，換取持久公正的和平。

2012年，聯合國大會承認巴勒斯坦為非成員觀察員國。到目前為止，已有139個國家承認1967年邊界內的巴勒斯坦國。美國和大多數歐洲國家一再呼籲推動「兩國方案」，但至今拒絕承認巴勒斯坦的國家地位。

據英國廣播公司（BBC）1月30日報道，英國外交大臣卡梅倫29日向議員們表示，英國政府和盟友「將考慮承認巴勒斯坦國的問題，包括在聯合國上」。他稱，以色列過去30年是失敗的，儘管經濟增長了，也沒能給公民提供一個安全環境。

BBC強調，英國長期以來一直支持「兩國方案」，但現在，卡梅倫建議英國可以在外交上正式承認巴勒斯坦國，不要等到最終達成和平協議，而是提前到談判期間。

路透社指出，美國一直將巴勒斯坦建國問題與沙特-以色列關係正常化問題捆綁在一起，而在去年10月7日哈馬斯襲擊導致1200名以色列人死亡，超250人被劫持後，兩國關係正常化進程基本處於凍結狀態。幾個月過去，對話有所恢復。美國官員目前認為有可能達成一項人質協議，用釋放所有剩餘人質來換取持續停火，這也將對沙特與以色列關係正常化起到推動作用。

此外，布林肯近期在達沃斯發表講話時稱，中東地區出現了一種「新平衡」，即以色列的阿拉伯和穆斯林鄰國準備接納以色列融入該地區，但同樣致力於建立一個巴勒斯坦國。

1月21日，哈馬斯首次以英語和阿拉伯語發布公開報告，為去年10月7日突襲以色列進行辯護。哈馬斯在報告中拒絕了國際社會和以色列試圖決定加沙戰後未來的任何努力。「我們強調，巴勒斯坦人有能力決定自己的未來，以及安排自己的內部事務。」報告稱，「世界上沒有哪一方」有權代表他們做出決定。

2024年1月7日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出席內閣會議。（Reuters）

與此同時，以色列總理內塔尼亞胡與拜登政府存在分歧，他周末表示，他不會在「以色列對約旦河以西所有領土的全面安全控制」問題上妥協。

《以色列時報》去年12月援引消息人士稱，在哈馬斯去年10月7日對以色列發動襲擊後，內塔尼亞胡等官員一直私下敦促拜登政府不要公開談論「兩國方案」，但美國官員稱華盛頓無意讓步，因為美方「需要考慮到自己的國內政治和全球外交地位」。

英國雜誌《經濟學人》（The Economist）去年11月刊文指出，美國當前面臨到許多困境，特別是如何應對這場衝突的下一階段。而為了推進落實「兩國方案」的最終實現，也為了以色列的安全考慮，美國應當對以色列採取更強硬的態度。

文章認為，美國在以色列需要的時候提供了非同尋常的支持，其實也形成了對以色列的巨大影響力，利用影響力去改變以色列，這一點應當被利用起來。

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