路透社：中國大使要求烏克蘭刪除「俄戰爭贊助商」華企名單

烏克蘭國家預防腐敗局（National Agency for Corruption Prevention）將全球 48 家公司列為「俄羅斯戰爭國際贊助商」，指這些公司的商業活動間接協助俄羅斯入侵烏克蘭，名單中14家企業來自中國。中國2月1日要求烏克蘭立即刪除，希望基輔政府「消除負面影響」。



路透社指出，中國大使2月1日要求烏克蘭立即將中國企業從名單中刪除，指會對兩國關係產生負面影響，但沒有提出具體條件或時間表。烏克蘭認為，北京可能會將此事與購買烏克蘭糧食連結起來。

在俄羅斯全面入侵之前，中國是烏克蘭最大的貿易夥伴，並且仍然是烏克蘭糧食、葵花籽油和鐵礦石的重要消費國。 2023年，中國為烏克蘭農產品全球第二大進口國，採購總額達22.2億美元。

烏克蘭的黑名單沒有法律影響，主要為影響企業聲譽，包括中國石油天然氣集團公司（CNPC）、中國石油化工股份有限公司（SINOPEC，中石化）、中國海洋石油總公司（CNOOC，中海油）、小米（Xiaomi）及阿里巴巴（Alibaba）。

路透社先前報道，中國駐基輔大使上月曾告訴烏克蘭高層官員，稱將中國企業列入名單，可能損害雙邊關係。報道發表後，中國外交部發言人曾向路透社重申，中方堅決反對將中國企業列入相關名單，要求烏克蘭立即糾正錯誤，消除負面影響。