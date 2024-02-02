土耳其槍手抗議以色列攻擊加沙　闖美資工廠挾持7員工後被捕

土耳其槍手2月1日闖入西北部一家工廠，一度劫持7名人質，對以色列於加沙的軍事行動表示不滿。涉事廠房屬於美資寶潔公司（P&G），土耳其媒體發布疑犯照片，槍手臉上蒙著黑白阿拉伯頭巾，似乎腰繫土製炸藥。媒體曾指槍手有兩人，但當局於多個小時後宣布，涉案的一名槍手已經被捕，人質全部安全獲救，事件結束。



土耳其媒體稱，疑犯於下午3 點左右，闖入科賈埃利省（Kocaeli）蓋布澤（Gebze）的工廠，劫持7名工人，有工人曾致電家屬報平安。媒體指出，有工人原本為同事準備了蛋糕慶祝生日，槍手批准他們慶祝。

警方事後已封鎖了工廠周邊道路，據指仍在與槍手談判。科賈埃利省省長此前已趕往現場，土耳其當局尚未就事件發表任何聲明。

寶潔位於美國辛辛那提（Cincinnati）的總部證實事件，發言人指確保員工和合作夥伴的安全，是該公司的首要任務。該廠已經疏散，並正與地方當局合作解決問題。

據該公司網站稱，寶潔在土耳其伊斯坦堡，以及科賈埃利共有3家工廠、擁有700名員工，工廠生產Ariel洗衣粉和Oral B牙膏等產品。

自以巴爆發新一輪衝突以來，土耳其民眾對以色列及主要盟友的不滿升級，主要城市經常有支持巴勒斯坦人的抗議活動，並呼籲以色列立即在加沙停火。