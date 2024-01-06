展望2024中東・一︱沙特伊朗土耳其大和解　阿拉伯之春正式終結

回顧2023年中東，衝突仍在上演，「和解」卻無疑是年度關鍵字。

3月，沙特與伊朗在北京宣布復交，結束長達7年的斷交狀態。有鑑於沙伊兩國交惡已久、沙特又是美國的長期盟友，許多分析並不看好兩國復交，也不認為北京有能力斡旋中東議題。但後續發展證明，這些分析言之過早，因為不論沙特或伊朗，明顯都為鞏固復交付出了努力。

4月，兩國外長在北京舉行正式會晤，雙方隨後簽署聯合聲明，宣布即日復交；5月23日，伊朗任命駐沙特大使；6月6日和7日，伊朗駐利雅德大使館、駐吉達領事館、駐伊斯蘭合作組織代表處陸續開放；6月17日，沙特外交大臣抵訪德黑蘭，是時隔17年後首位訪伊的沙特外長；8月，沙特重開駐伊朗大使館；8月17日，伊朗外長抵訪利雅德，是7年來首位訪沙的伊朗外長；9月5日，兩國大使分別前往對方國家上任；11月1日，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）抵訪沙特，出席在沙舉辦的阿拉伯-伊斯蘭國家領導人聯合特別峰會，討論加沙局勢，成為2012年後首位訪沙的伊朗總統。

伊朗總統萊希2023年11月11日出席在沙特阿拉伯利雅得舉行的阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會。（Reuters）

隨著沙特伊朗復交，中東其他場域也吹起和解之風，例如沙特與敘利亞、也門。4月13日，敘利亞外長訪問吉達，期間與沙特外長正式會晤，是2011年後第一位訪沙的敘利亞外長；4月18日，沙特外長回訪敘利亞，並受敘國總統阿薩德（Bashar al-Assad）接見，成為2011年後第一位訪敘的沙特官員；5月9日，沙特恢復自2011年11月起暫停的駐敘外交使團工作，敘方也於同日恢復駐沙使團；5月19日，阿薩德訪問沙特，期間出席2023年阿拉伯國家聯盟峰會，並與沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會晤，討論兩國復交工作。

也門戰場則在沙伊復交的3月達成協議，交戰雙方同意釋放近900名在押人員；4月14日起，也門政府與胡塞武裝（Houthi Movement）開始大規模換俘行動；12月23日，聯合國駐也門特使宣布，也門政府與胡塞武裝皆已承諾採取相應措施實現停火，解除經濟限制，並為恢復聯合國主導的包容性談判做準備。

整體來說，2023年「大和解」延續了2022年的秩序格局，沙伊復交更是中東告別「阿拉伯之春」十年紛亂的證明。展望2024年，「大和解」仍是中東秩序主軸，沙特、土耳其、伊朗所建構的新三角互動，也將引領區域格局前行。

12月2日，胡塞武裝份子在也門首都薩那（Sanaa）遊行。（Reuters）

「大和解」是怎麼出現的

細究「大和解」格局的成形，沙特扮演了重要角色，其動機部分來自筆者2022年所撰【展望2023年中東】專題的兩篇觀察：美國退出中東導致域內大國改變對外政策，「阿拉伯之春」引爆的敘利亞、也門內戰也已鞏固現狀。

其中，美國退出中東始於奧巴馬（Barack Obama）時代，並被特朗普（Donald Trump）、拜登（Joe Biden）所繼承，影響最大的便是沙特的區域戰略。眾所周知，沙特是美國的長期盟友，兩國素有「石油換安全」的合作關係，美國藉此鞏固「石油美元」的霸權地位，沙特則在美國支持下毫無顧忌施展拳腳：2010年「阿拉伯之春」爆發後，沙特先是介入敘利亞內戰，與支持阿薩德政權的伊朗爆發嚴重衝突，接著又在2015年組織海灣聯軍投入也門戰場，意圖殲滅伊朗支持的胡塞武裝，沙伊兩國則在2016年宣布斷交。2017年的卡塔爾外交危機，同樣是沙伊交惡的結果，沙特要藉機懲罰與伊朗「眉來眼去」的卡塔爾，迫使後者安分守己。

而除了伊朗，沙特也與「阿拉伯之春」後日漸活躍的土耳其爆發衝突，導火線便是卡塔爾外交危機。土耳其一來與卡塔爾交好，二來有意耕耘在海灣的勢力板塊，所以積極聲援了卡塔爾，表示願意提供糧食與生活物資援助，也能駐軍協防。可想而知，看在沙特眼中，土耳其明顯是要挑戰「海灣霸主」的尊嚴，再加上安卡拉既在「阿拉伯之春」支持穆斯林兄弟會，又借2018年的「卡舒吉（Jamal Khashoggi）事件」消遣沙特與王儲，沙土關係自然降到冰點。

德國10月2日舉行集會，要求沙特保障言論自由，其中有示威者高舉被殺記者卡舒吉的遺像。（Getty）

整體來說，因為自恃有美國支持，過去的沙特與伊朗、土耳其兩個域內大國同時交惡，又恣意教訓「不安分」的卡塔爾，還大刀闊斧介入敘利亞、也門戰場，豪邁至極。但這種豪氣隨著美國撤出中東、拒絕續援也門戰場的沙特軍隊，遭遇了現實打擊：也門的胡塞武裝在伊朗支援下，持續對沙特發動襲擊，不僅波及沙特民生安全，還一度影響沙國最重要的原油生產，而美國對此毫無辦法。

再來是「阿拉伯之春」引爆的內戰逐漸鞏固，僵局成為某種常態，交戰各方已難再借軍事攻勢實現宏觀戰略目標：在敘利亞，伊朗與俄羅斯結成同盟，阿薩德政權已無垮台可能，土耳其也鞏固了在敘北的占領，與俄伊協調共存，沙特在敘利亞的多年布局淪為一場空；在也門，胡塞武裝鞏固了北部根據地，等於完成伊朗「什葉新月」的南境布局。局面發展至此，沙特基本上已被伊朗南北包圍，也沒能在「阿拉伯之春」的幾大戰場獲益，又面臨美國「退出中東」的戰略收縮，伊朗、土耳其的擴張已成定局，沙特只能反求諸己、竭力突破。

所以從2021年便可觀察到，沙特首先結束了長達3年的卡塔爾外交危機，默認伊朗、土耳其勢力已經進入海灣的現實；2022年，沙特為擺脫與土耳其、伊朗同時交惡的困局，首先緩和了對土關係，王儲穆罕默德為此訪問土耳其，與埃爾多安進行會晤，雙方達成一系列經濟合作協議，土耳其也默契翻頁「卡舒吉事件」，不再窮追不捨；到了2023年，沙特終於與伊朗成功復交，並在俄羅斯協調下，逐漸與敘利亞阿薩德政權恢復互動，撤出了也門戰場，放手讓聯合國斡旋，希望緩和與胡塞武裝的衝突，聚焦發展，專心推進「2030願景」（Saudi Vision 2030）計畫。

至此，沙特基本完成了與伊朗、土耳其的「大和解」，三國關係走出劍拔弩張的全面對峙，配合各大內戰偃旗息鼓，「阿拉伯之春」引爆的十餘年動盪也終告結束。

沙特伊朗復交：在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh），伊朗駐沙特大使館2023年6月6日舉行重新開館儀式。（Reuters）

在可控的競爭中共存

不過，所謂「大和解」並不意味「愛與和平」即將到來。作為中東域內三大強國，沙特、伊朗、土耳其的國家利益不可能毫無分歧，只是因為各大內戰版圖已逐漸鞏固、美國戰略收縮、沙特也有意聚焦發展，全面對峙並非各方最有共識的做法，所以三國才在多年較勁摩擦後，選擇走向「各自安好」的均衡，但這不代表競爭從此消失。

例如伊朗就不放棄攪動中東，10月爆發的新一輪加沙戰爭便是證明。從巴以衝突的視角來看，這是代表激進路線的哈馬斯，對內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）與以色列極右勢力所發出的反撲；但從中東區域博弈的視角來看，這明顯是伊朗為了干擾沙特、以色列建交而進行的地緣出擊。在這個維度上，哈馬斯的角色就與黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝類似，是受德黑蘭支持的地緣棋子，既有自己的鬥爭議程，也為伊朗的國家利益服務，現正上演的「紅海危機」便是類似脈絡的產物。

而從結果來看，伊朗如願以償，沙特確實被迫停下與以色列的建交談判，但沙伊復交的「大和解」結構也沒有太受衝擊。沙特當然知道伊朗不安好心，但與伊朗全面對峙的成本實在太高；相比之下，沙以建交雖然重要，卻也不急於一時，所以沙特最後選擇接受既成事實，暫時凍結與以色列的建交談判，並且如常與伊朗進行互動，11月的伊朗總統應邀訪沙便是證明。

圖為多國領袖2023年11月11日出席在沙特阿拉伯利雅得舉行的阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會並拍下大合照。照片中可見穆罕默德王儲居中，他右手三位是約旦國王阿卜杜拉二世、埃及總統塞西、敘利亞總統巴沙爾，左手三位是巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、土耳其總統埃爾多安、伊朗總統萊希。（Reuters）

不過微妙的是，沙特也沒有對伊朗所為拍手叫好，而是在以色列進攻加沙後袖手旁觀，僅有口頭譴責、而無實質作為，等同坐視哈馬斯被以軍圍殲。從阿拉伯民族主義的視角來看，沙特作為阿拉伯強國代表，應該要替受苦的巴勒斯坦同胞發聲；但從區域博弈的視角來看，哈馬斯作為伊朗的地緣棋子，對沙特來說猶如芒刺在背，沙特當然不鼓勵以色列屠殺加沙平民，但若以軍有意削弱哈馬斯，沙特也不會強烈反對，因為沙以建交仍是王儲穆罕默德的目標，只要哈馬斯這枚「不定時炸彈」持續坐大，今年10月的閃擊遲早會重演，屆時沙特又要前功盡棄。簡單來說，沙特不想推翻與伊朗的「大和解」進程，卻也不想被「伊朗打手」再度干擾。

而土耳其在這次加沙戰爭的表現也相當微妙。表面上來看，土耳其相當支持巴勒斯坦人，姿態僅次於伊朗，包括稱哈馬斯是解放組織、提議要與各國一起「擔保」巴以問題、召回駐以色列大使、痛罵內塔尼亞胡是希特拉（Adolf Hitler，又譯希特勒）等；但實際互動上，以色列是土耳其第九大出口市場的事實，決定了後者無法祭出強烈制裁的現實，對此土耳其當然也心知肚明，卻還是在巴勒斯坦議題上「積極表演」。究其目的，除了滿足國內的反以民意外，也是為與伊朗爭奪「穆斯林領袖」話語權，不讓德黑蘭專美於前。正因如此，非阿拉伯的伊朗、土耳其成為這次聲援巴勒斯坦最積極的中東國家，同屬阿拉伯人的沙特反而相對沉默。

2023年10月28日，以色列與哈馬斯之間衝突持續，土耳其總統埃爾多安在伊斯坦堡聲援加沙巴勒斯坦人的集會上發表講話。（Reuters）

通過加沙戰爭這面染血透鏡，外界能夠一窺沙特、伊朗、土耳其的複雜互動：所謂「大和解」不是毫無博弈與鬥爭，而是在相對可控的競爭中，設法共存前行，加沙戰爭只不過是案例之一，其餘案例還包括三國的海灣博弈、伊朗與土耳其的敘北及高加索爭奪、沙特與伊朗的也門問題、沙特與土耳其在利比亞的各自布局等，三方雖有不同利益，卻還是在控制風險與成本的考量下實現共存。

中東不如太平洋兩端，存在實力超強的單一大國，域內三強也由此形成了複雜的三角博弈，沒有一國能徹底凌駕另兩國，任意兩國又因彼此的潛在摩擦，而無法結成戰略同盟。展望2024年，「阿拉伯之春」亂局已過，沙特、伊朗、土耳其的三角新局則方興未艾。