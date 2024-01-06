展望2024中東・一︱沙特伊朗土耳其大和解 阿拉伯之春正式終結
回顧2023年中東，衝突仍在上演，「和解」卻無疑是年度關鍵字。
3月，沙特與伊朗在北京宣布復交，結束長達7年的斷交狀態。有鑑於沙伊兩國交惡已久、沙特又是美國的長期盟友，許多分析並不看好兩國復交，也不認為北京有能力斡旋中東議題。但後續發展證明，這些分析言之過早，因為不論沙特或伊朗，明顯都為鞏固復交付出了努力。
4月，兩國外長在北京舉行正式會晤，雙方隨後簽署聯合聲明，宣布即日復交；5月23日，伊朗任命駐沙特大使；6月6日和7日，伊朗駐利雅德大使館、駐吉達領事館、駐伊斯蘭合作組織代表處陸續開放；6月17日，沙特外交大臣抵訪德黑蘭，是時隔17年後首位訪伊的沙特外長；8月，沙特重開駐伊朗大使館；8月17日，伊朗外長抵訪利雅德，是7年來首位訪沙的伊朗外長；9月5日，兩國大使分別前往對方國家上任；11月1日，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）抵訪沙特，出席在沙舉辦的阿拉伯-伊斯蘭國家領導人聯合特別峰會，討論加沙局勢，成為2012年後首位訪沙的伊朗總統。
隨著沙特伊朗復交，中東其他場域也吹起和解之風，例如沙特與敘利亞、也門。4月13日，敘利亞外長訪問吉達，期間與沙特外長正式會晤，是2011年後第一位訪沙的敘利亞外長；4月18日，沙特外長回訪敘利亞，並受敘國總統阿薩德（Bashar al-Assad）接見，成為2011年後第一位訪敘的沙特官員；5月9日，沙特恢復自2011年11月起暫停的駐敘外交使團工作，敘方也於同日恢復駐沙使團；5月19日，阿薩德訪問沙特，期間出席2023年阿拉伯國家聯盟峰會，並與沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會晤，討論兩國復交工作。
也門戰場則在沙伊復交的3月達成協議，交戰雙方同意釋放近900名在押人員；4月14日起，也門政府與胡塞武裝（Houthi Movement）開始大規模換俘行動；12月23日，聯合國駐也門特使宣布，也門政府與胡塞武裝皆已承諾採取相應措施實現停火，解除經濟限制，並為恢復聯合國主導的包容性談判做準備。
整體來說，2023年「大和解」延續了2022年的秩序格局，沙伊復交更是中東告別「阿拉伯之春」十年紛亂的證明。展望2024年，「大和解」仍是中東秩序主軸，沙特、土耳其、伊朗所建構的新三角互動，也將引領區域格局前行。
「大和解」是怎麼出現的
細究「大和解」格局的成形，沙特扮演了重要角色，其動機部分來自筆者2022年所撰【展望2023年中東】專題的兩篇觀察：美國退出中東導致域內大國改變對外政策，「阿拉伯之春」引爆的敘利亞、也門內戰也已鞏固現狀。
其中，美國退出中東始於奧巴馬（Barack Obama）時代，並被特朗普（Donald Trump）、拜登（Joe Biden）所繼承，影響最大的便是沙特的區域戰略。眾所周知，沙特是美國的長期盟友，兩國素有「石油換安全」的合作關係，美國藉此鞏固「石油美元」的霸權地位，沙特則在美國支持下毫無顧忌施展拳腳：2010年「阿拉伯之春」爆發後，沙特先是介入敘利亞內戰，與支持阿薩德政權的伊朗爆發嚴重衝突，接著又在2015年組織海灣聯軍投入也門戰場，意圖殲滅伊朗支持的胡塞武裝，沙伊兩國則在2016年宣布斷交。2017年的卡塔爾外交危機，同樣是沙伊交惡的結果，沙特要藉機懲罰與伊朗「眉來眼去」的卡塔爾，迫使後者安分守己。
而除了伊朗，沙特也與「阿拉伯之春」後日漸活躍的土耳其爆發衝突，導火線便是卡塔爾外交危機。土耳其一來與卡塔爾交好，二來有意耕耘在海灣的勢力板塊，所以積極聲援了卡塔爾，表示願意提供糧食與生活物資援助，也能駐軍協防。可想而知，看在沙特眼中，土耳其明顯是要挑戰「海灣霸主」的尊嚴，再加上安卡拉既在「阿拉伯之春」支持穆斯林兄弟會，又借2018年的「卡舒吉（Jamal Khashoggi）事件」消遣沙特與王儲，沙土關係自然降到冰點。
整體來說，因為自恃有美國支持，過去的沙特與伊朗、土耳其兩個域內大國同時交惡，又恣意教訓「不安分」的卡塔爾，還大刀闊斧介入敘利亞、也門戰場，豪邁至極。但這種豪氣隨著美國撤出中東、拒絕續援也門戰場的沙特軍隊，遭遇了現實打擊：也門的胡塞武裝在伊朗支援下，持續對沙特發動襲擊，不僅波及沙特民生安全，還一度影響沙國最重要的原油生產，而美國對此毫無辦法。
再來是「阿拉伯之春」引爆的內戰逐漸鞏固，僵局成為某種常態，交戰各方已難再借軍事攻勢實現宏觀戰略目標：在敘利亞，伊朗與俄羅斯結成同盟，阿薩德政權已無垮台可能，土耳其也鞏固了在敘北的占領，與俄伊協調共存，沙特在敘利亞的多年布局淪為一場空；在也門，胡塞武裝鞏固了北部根據地，等於完成伊朗「什葉新月」的南境布局。局面發展至此，沙特基本上已被伊朗南北包圍，也沒能在「阿拉伯之春」的幾大戰場獲益，又面臨美國「退出中東」的戰略收縮，伊朗、土耳其的擴張已成定局，沙特只能反求諸己、竭力突破。
所以從2021年便可觀察到，沙特首先結束了長達3年的卡塔爾外交危機，默認伊朗、土耳其勢力已經進入海灣的現實；2022年，沙特為擺脫與土耳其、伊朗同時交惡的困局，首先緩和了對土關係，王儲穆罕默德為此訪問土耳其，與埃爾多安進行會晤，雙方達成一系列經濟合作協議，土耳其也默契翻頁「卡舒吉事件」，不再窮追不捨；到了2023年，沙特終於與伊朗成功復交，並在俄羅斯協調下，逐漸與敘利亞阿薩德政權恢復互動，撤出了也門戰場，放手讓聯合國斡旋，希望緩和與胡塞武裝的衝突，聚焦發展，專心推進「2030願景」（Saudi Vision 2030）計畫。
至此，沙特基本完成了與伊朗、土耳其的「大和解」，三國關係走出劍拔弩張的全面對峙，配合各大內戰偃旗息鼓，「阿拉伯之春」引爆的十餘年動盪也終告結束。
在可控的競爭中共存
不過，所謂「大和解」並不意味「愛與和平」即將到來。作為中東域內三大強國，沙特、伊朗、土耳其的國家利益不可能毫無分歧，只是因為各大內戰版圖已逐漸鞏固、美國戰略收縮、沙特也有意聚焦發展，全面對峙並非各方最有共識的做法，所以三國才在多年較勁摩擦後，選擇走向「各自安好」的均衡，但這不代表競爭從此消失。
例如伊朗就不放棄攪動中東，10月爆發的新一輪加沙戰爭便是證明。從巴以衝突的視角來看，這是代表激進路線的哈馬斯，對內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）與以色列極右勢力所發出的反撲；但從中東區域博弈的視角來看，這明顯是伊朗為了干擾沙特、以色列建交而進行的地緣出擊。在這個維度上，哈馬斯的角色就與黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝類似，是受德黑蘭支持的地緣棋子，既有自己的鬥爭議程，也為伊朗的國家利益服務，現正上演的「紅海危機」便是類似脈絡的產物。
而從結果來看，伊朗如願以償，沙特確實被迫停下與以色列的建交談判，但沙伊復交的「大和解」結構也沒有太受衝擊。沙特當然知道伊朗不安好心，但與伊朗全面對峙的成本實在太高；相比之下，沙以建交雖然重要，卻也不急於一時，所以沙特最後選擇接受既成事實，暫時凍結與以色列的建交談判，並且如常與伊朗進行互動，11月的伊朗總統應邀訪沙便是證明。
不過微妙的是，沙特也沒有對伊朗所為拍手叫好，而是在以色列進攻加沙後袖手旁觀，僅有口頭譴責、而無實質作為，等同坐視哈馬斯被以軍圍殲。從阿拉伯民族主義的視角來看，沙特作為阿拉伯強國代表，應該要替受苦的巴勒斯坦同胞發聲；但從區域博弈的視角來看，哈馬斯作為伊朗的地緣棋子，對沙特來說猶如芒刺在背，沙特當然不鼓勵以色列屠殺加沙平民，但若以軍有意削弱哈馬斯，沙特也不會強烈反對，因為沙以建交仍是王儲穆罕默德的目標，只要哈馬斯這枚「不定時炸彈」持續坐大，今年10月的閃擊遲早會重演，屆時沙特又要前功盡棄。簡單來說，沙特不想推翻與伊朗的「大和解」進程，卻也不想被「伊朗打手」再度干擾。
而土耳其在這次加沙戰爭的表現也相當微妙。表面上來看，土耳其相當支持巴勒斯坦人，姿態僅次於伊朗，包括稱哈馬斯是解放組織、提議要與各國一起「擔保」巴以問題、召回駐以色列大使、痛罵內塔尼亞胡是希特拉（Adolf Hitler，又譯希特勒）等；但實際互動上，以色列是土耳其第九大出口市場的事實，決定了後者無法祭出強烈制裁的現實，對此土耳其當然也心知肚明，卻還是在巴勒斯坦議題上「積極表演」。究其目的，除了滿足國內的反以民意外，也是為與伊朗爭奪「穆斯林領袖」話語權，不讓德黑蘭專美於前。正因如此，非阿拉伯的伊朗、土耳其成為這次聲援巴勒斯坦最積極的中東國家，同屬阿拉伯人的沙特反而相對沉默。
通過加沙戰爭這面染血透鏡，外界能夠一窺沙特、伊朗、土耳其的複雜互動：所謂「大和解」不是毫無博弈與鬥爭，而是在相對可控的競爭中，設法共存前行，加沙戰爭只不過是案例之一，其餘案例還包括三國的海灣博弈、伊朗與土耳其的敘北及高加索爭奪、沙特與伊朗的也門問題、沙特與土耳其在利比亞的各自布局等，三方雖有不同利益，卻還是在控制風險與成本的考量下實現共存。
中東不如太平洋兩端，存在實力超強的單一大國，域內三強也由此形成了複雜的三角博弈，沒有一國能徹底凌駕另兩國，任意兩國又因彼此的潛在摩擦，而無法結成戰略同盟。展望2024年，「阿拉伯之春」亂局已過，沙特、伊朗、土耳其的三角新局則方興未艾。