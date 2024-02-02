駐約旦美軍受襲3死　奧斯汀：涉事民兵組織獲伊朗訓練資助

美國國防部長奧斯汀說，攻擊在中東的美軍和商業航運的多個民兵組織獲得伊朗的訓練和資助，但他並沒有點名伊朗為約旦美軍基地致命無人機襲擊事件的幕後黑手。



約旦無人機襲擊事件造成三名美軍死亡和另外40多人受傷，美國總統拜登誓言將做出反擊。

綜合《紐約時報》和彭博社報道，奧斯汀星期四（2月1日）出席新聞發布會，重申拜登政府將採取報復行動。

奧斯汀說，五角大樓正在準備對該地區伊朗支持的民兵組織採取「多層次」的反擊行動，「總統不會容忍對美軍的襲擊，我也不會」。

疑發動對美軍約旦基地攻擊、造成3名美軍死亡的親伊朗伊拉克民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）2024年1月30日表示為免讓伊拉克政府尷尬，會暫停對美軍目標的攻擊。（Reuters）

奧斯汀說：「這是中東的危險時刻，我們將繼續努力避免中東發生更廣泛衝突，我們也將採取一切必要行動保衛美國、保護我們的利益和我們的人民。我們將按我們選擇的時間、地點和方式來做出回應。」

當被問及美國為何預計報復行動將會持續一整天時，奧斯汀說，伊朗支持的民兵組織「有強大軍力」，他停頓了一下說：「我們的軍力更強大。」

拜登政府官員說，約旦無人機襲擊事件跨越了紅線，拜登不可能不做出回應。

美國哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）星期四引述四名美國官員的話說，美國評估認為，造成三名美軍死亡和另外40多人受傷的一架無人機是伊朗製造的。這是自2023年10月加沙戰爭爆發以來，首次有美軍在中東的敵方炮火中喪命。

美國已計劃襲擊伊拉克和敘利亞境內的「伊朗人員和設施」，以報復約旦無人機襲擊事件。

本文獲《聯合早報》授權轉載

