約旦美軍基地遇襲不會就此結束　專家解構「兩大後果」

在約旦的一個基地發生的無人機襲擊造成三名美軍死亡，至少34人受傷，這增加了人們對中東衝突擴大的擔憂——以及美國可能被進一步捲入戰火的可能性。



作者：美國大學（American University）公共事務學院博士生Sara Harmouch



美國總統拜登誓言要對這次襲擊作出回應，並指責伊朗支援的民兵組織造成了美軍數月來在該地區此類襲擊中的首次傷亡。

但伊朗在多大程度上參與其中？接下來會發生什麼？The Conversation請來了中東非對稱戰爭和激進組織專家Sara Harmouch來回答這些問題和其他問題。

我們對聲稱對此次事件負責的組織瞭解多少？

伊拉克伊斯蘭抵抗組織（Al-Muqawama al-Islamiyah fi al-Iraq）聲稱對無人機襲擊負責。

然而，伊拉克伊斯蘭抵抗組織本身並不是一個單獨的組織。相反，它是一個用來描述傘式組織（Umbrella Organization）的術語，自2020年左右以來，該組織包括該地區由伊朗支援的各種民兵組織。

1月28日的致命襲擊標誌着事態的重大升級——這是以色列—哈馬斯戰爭期間美軍首次被打死。(Getty)

最初，伊拉克伊斯蘭抵抗運動的出現是對外國軍事存在和政治干預的回應，尤其是在2003年美國領導入侵伊拉克之後。伊拉克伊斯蘭抵抗運動是親德黑蘭的伊拉克民兵的統稱，使他們能夠在統一的旗幟下發動攻擊。隨着時間的推移，它逐漸發展成為伊朗支持的民兵在伊拉克以外地區（包括敘利亞和黎巴嫩）活動的前沿陣地。

如今，伊拉克伊斯蘭抵抗運動是一支具有凝聚力的力量，而不是一個單獨的實體——也就是說，作為一個網路，它的目標往往與伊朗維護其在整個地區影響力的目標一致，但在國家層面上，這些組織有各自不同的議程。

該組織因其堅定的反美姿態和充滿活力的軍事行動而臭名昭著，例如最近針對伊拉克空軍基地美軍的為期兩天的無人機行動。

這些民兵組織打着「伊斯蘭抵抗運動」的旗號，在行動中有效地掩蓋了實際犯罪者的身份。這在2024年1月28日對約旦美軍基地22號塔樓的致命襲擊中可見一斑。雖然很明顯是伊朗支援的民兵組織策劃了這次無人機襲擊，但要在這個廣泛的聯盟中確定具體派別仍是個難題。

這種深思熟慮的戰略阻礙了直接的歸因，並給試圖識別和報復確切罪魁禍首的國家帶來了挑戰。

他們襲擊美國目標的目的是什麼？

近幾個月來，伊朗支持的民兵一直在加強對美軍的襲擊，以回應美國在以哈馬斯衝突中對以色列的支持，同時也是為了維護地區影響力。

自2023年10月衝突開始以來，伊朗支持的民兵多次襲擊美軍在伊拉克和敘利亞的軍事基地，最近還將襲擊範圍擴大到約旦東北部靠近敘利亞邊境的地區。

「第22號塔」靠近敘利亞境內駐有美軍的坦夫（Al-Tanf）基地。(Reuters)

不過，1月28日的致命襲擊標誌着事態的重大升級——這是以色列—哈馬斯戰爭期間美軍首次被打死。

在約旦發動的襲擊是伊朗支持的民兵為對抗華盛頓在加沙衝突中對以色列的支持而採取的戰略的一部分。但這也是為了推進將美軍完全趕出中東這一更廣泛的目標。

通過協調「伊拉克伊斯蘭抵抗運動」的襲擊行動，這些組織正試圖展示反對美國利益和政策的統一立場，展示他們在整個地區的集體力量和戰略一致性。

伊朗在襲擊中扮演了什麼角色？

伊朗官方否認參與無人機襲擊。

但眾所周知，伊拉克伊斯蘭抵抗組織是德黑蘭支援的民兵組織網路的一部分。

伊朗通過伊斯蘭革命衛隊聖城部隊向這些民兵組織提供資金、武器和培訓。然而，伊朗在約旦襲擊等具體事件中的指揮和協調程度仍不清楚。在現階段，有必要提供更多具體證據，以確定伊朗是否涉案。

伊朗問題專家Nakissa Jahanbani和我最近在為《The Conversation》撰寫的一篇文章中解釋說，伊朗在該地區的戰略包括支援和資助民兵組織，同時給予他們一定程度的自治權。

通過這種方式，伊朗可以在其代理人發動襲擊時保持似是而非的推諉性。

伊朗在是次襲擊中扮演着什麼角色？(Reuters)

因此，儘管伊朗是否直接參與了此次襲擊尚未得到明確證實，但德黑蘭對伊拉克伊斯蘭抵抗組織等組織的長期支援有據可查，在地區衝突態勢和地緣政治戰略中扮演着重要角色。

美國有哪些應對方案？

目前尚不清楚美國打算如何應對這次襲擊。拜登政府在應對與伊朗支持的民兵有關的襲擊時面臨着複雜的動態。

雖然拜登政府似乎正在考慮採取強有力的軍事打擊，但在伊朗本土直接打擊伊朗充滿風險，而且可能會被認為太過分。

即使是針對伊朗的利益或人員，如暗殺聖城部隊將軍蘇萊曼尼，美國也是在伊朗境外進行的。

伊朗否認直接參與襲擊，這使局勢進一步複雜化，也降低了美國對伊朗實施報復性打擊的可能性。

但是，採取有針對性的方法，如打擊伊朗境外的民兵領導人，會讓人懷疑美國的戰術在威懾伊朗及其代理人方面是否有效。

美國過去曾採取過這種戰略，但並未明顯遏制伊朗或其代理人的侵略行動。令人擔憂的是，雖然這種打擊是精確的，但可能不足以威懾當前或未來的襲擊。

該戰略成功的關鍵可能在於確定能夠有效影響伊朗行為的最具影響力的因素或 「重心」。這意味着要確定關鍵領導人、關鍵基礎設施或經濟資產，如果這些因素被殺害、摧毀或奪取，就會大大改變伊朗的決策或行動能力。

拜登政府需要在強有力的應對措施與地緣政治後果之間取得平衡，這凸顯了駕馭緊張和不斷變化的局勢的難度。

拜登政府雖然似乎正考慮採取強有力的軍事打擊，惟在伊朗本土直接打擊伊朗充滿風險。(Reuters)

這次襲擊會如何影響更廣泛的中東衝突？

美國如何應對可能會重塑中東的地緣政治格局，並影響該地區代理戰爭的態勢。

華盛頓強有力的軍事回應可能會阻止伊朗支持的民兵今後發動襲擊，但也可能激怒他們採取更具侵略性的行動。

從短期來看，美國的任何報復行動——尤其是直接針對伊朗利益的報復行動——都可能加劇該地區的緊張局勢。

它還可能加劇美國和伊朗支持的武裝力量之間針鋒相對的打擊迴圈，增加更廣泛地區衝突的風險。

鑒於此次襲擊的藉口涉及以色列—哈馬斯戰爭，美國的任何反應都可能間接影響衝突的進程，影響未來的外交努力和地區力量平衡。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。