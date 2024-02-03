拜登下令美軍空襲伊拉克敘利亞多個目標　報復三名美軍被殺

美軍位於約旦的基地日前遇襲，造成三名美軍喪生、超過40人受傷後，美軍2月2日向伊拉克及敘利亞的伊朗代理武裝組織發動報復式空襲。敘利亞國營傳媒指，當地沙漠及鄰近伊拉克邊境多個地方遭轟炸，有多人死傷。



美軍指，當局利用超過125枚彈藥，攻擊伊拉克及敘利亞境內超過85個與伊朗革命衛隊及其支持的武器份子目標，包括指揮中心、火箭、導彈及無人機儲存設施，以及物流和彈藥供應鏈設施都被炸毀。

路透社提到，今次空襲相信是拜登（Joe Biden）政府對美軍遇襲喪生的多層回應第一步，而空襲雖然沒針對伊朗境內目標，但預計令中東本身已經緊張的局勢或進一步升溫。

拜登其後發表聲明，稱自己下令美軍向伊拉克及敘利亞的伊朗革命衛隊設施採取空襲行動，指華府的回應由今天開始，並會另擇時間及地點繼續回應。他強調，華府無意在中東或世上其他地方爆發衝突。

華府早前分析認為，三名美軍是死於伊朗製的無人機攻擊，國防部重申無意與伊朗開戰，亦認為德黑蘭方面都無意爆發衝突，該國總統萊希（Ebrahim Raisi）稱，伊朗不會開戰，但會向任何欺負當地的人士作出強勁回應。

另外美國國務院2月2日宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）4至8日再次出訪中東，爭取加沙地區人道停火及哈馬斯釋放人質。

華府指，布林肯會訪問以色列、約旦河西岸、沙特阿拉伯、埃及和卡塔爾。

阿爾及利亞在聯合國安理會上提出決議草案，要求加沙地區即時人道停火，不過美國駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）則認為，有關草案或危害正在進行的停火敏感談判。

目前以軍迫近加沙南部的最後一個難民營拉法（Rafah），聯合國形容，拉法的情況就像一個絕望的壓力煲，憂慮戰火波及當地所引起的人道危機難以想像。

以色列及美國情報部門首長透過埃及和卡塔爾提交停火協議，但談判人員正等待哈馬斯的回應。