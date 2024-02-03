歐美過800名官員發聯署聲明　警告所屬政府加沙政策或違國際法

英國廣播公司（BBC）2月2日取得一份「跨大西洋聲明」的副本，內容顯示超過800名歐美現役官員警告，他們所屬政府的加沙戰爭政策或構成「嚴重違反國際法」，形容加沙面對本世紀最嚴重的人道災難，惟他們的專業意見卻遭不聞不問。



報道提到，參與聯署的官員來自美國、歐盟及包括英國、法國及德國在內的11個歐洲國家，而且近半官員都在政府內工作至少十年。

聲明指，以色列在加沙的軍事行動「無上限」，造成數以萬計原本可以避免的民眾喪生，再加上故意阻止運送人道物資，令大量平民面臨饑餓及緩慢死亡的風險。他們認為，有貌似可信的風險顯示，他們所屬的政府政策導致嚴重違反國際法、戰爭罪行、甚至是種族清洗和屠殺。

以巴戰爭：圖為2023年12月30日，在以色列和加沙地帶邊界附近，一批以色列士兵在當地聚集。（Reuters）

他們同時稱，以軍的行動完全無視從911襲擊以來獲得的反恐經驗，亦對消滅哈馬斯的目標沒有幫助，反而是為哈馬斯、真主黨（Hezbollah）等贏得同情，人質安全及以色列、甚至是區內穩定都得不到保障。

這次聯署進一步顯示以色列的西方關係盟友政府內部不滿，一名參與聯署、擁有超過25年國家安全經驗的華府官員向BBC稱，理解區內局勢及動態的聲音被政府以政府及理念考慮而忽視。

美國前駐阿爾及利亞和敘利沙大使羅拔福特（Robert Ford）認為，這次聯署的規模可謂史無前例，並與美國2003年出兵伊拉克一事相比，很多對政府決定有保留的官員無意保持沉默，指加沙戰爭的問題及後果更嚴重，因此被迫公開表態。