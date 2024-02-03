美英再次發動空襲　攻擊也門胡塞武裝36個目標

美國為報復1月28日駐約旦的軍事基地受襲有美軍死亡，當地時間2月2日下午4時（香港時間3日上午5時）大舉報復，出動了B-1戰機及標準六型（SM-6）導彈，針對位於伊拉克的伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指聖城軍（Quds Force）與親伊朗武裝組織進行打擊。



美軍中央司令部（U.S. Central Command）3日表示，美軍為自衛向也門的胡塞武裝控制地區發動空襲，指對方對美國海軍及區內商船構成即時威脅，因此擊毀六枚反艦巡航導彈。

路透社其後引述兩名美國官員報道，美軍再向也門空襲與伊朗有關連的目標。

英美發表聯合聲明，稱空襲也門分布於13個地方的胡塞武裝據點，包括隱藏的武器儲存設施、導彈系統及發射器、防空系統和雷達。

英國國防部指，皇家空軍參與第三輪針對也門武裝目標的適當及針對式空襲，重申與盟友美國及獲不少國際夥伴的支持下進行自衛及遵守國際法的行動，並指這不是局勢升溫的行為。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）透過聲明表示，在澳洲、巴林、加拿大、丹麥、荷蘭和新西蘭的支持下，美英聯軍對也門胡塞武裝控制區的軍事目標實施更多打擊，旨在進一步瓦解和削弱伊朗支持的胡塞組織對合法通過紅海的美國及國際船隻發動襲擊的能力，同時也向胡塞武裝發出明確的信息：如果該組織不停止對國際航運和海軍艦艇的非法襲擊，則將繼續承擔更多後果。

至於較早前的報復空襲，霍士新聞引述伊拉克及敘利亞官員稱，空襲據報已導致近40人死亡。

伊拉克總理蘇丹尼（Mohammed Shia al-Sudani）的辦公室3日稱，美國發動新一輪空襲，導致包括平民在內16死、25傷。敘利亞人權觀察組織（SOHR）總監Rami Abdulrahman稱，有23名駐守目標地點的人死亡。

總理否認伊拉克政府與美軍協調轟炸行動，指有關說法是謊言。總理也說，美國率領的轟炸行動，也威脅伊拉克的安全與穩定。

蘇丹尼3日發聲明稱，是次襲擊是對伊拉克主權的新一輪侵略，以及「美國的另一個冒險性戰略錯誤，只會加劇該地區的緊張以及不穩定局勢」。

圖為韓國國防部提供的圖片，美國空軍B-1B戰略轟炸機2017年9月18日在韓國江原道一射擊場進行訓練時，投擲MK-84炸彈。（Getty）

精銳盡出 大灑「銀彈」射彈

在這次的空襲行動中，B-1轟炸機扮演重要的角色。美國參謀長聯席會議主任西姆斯（Douglas Sims）表示，B-1是從美國直飛轟炸地區，美軍對打擊武裝組織的精確度非常有信心，初步跡象顯示目標確實已被擊中並發生多次爆炸。

對於伊朗另一盟友，根據霍士新聞記者，美國海軍在驅逐艦「卡尼號」（USS Carney）上發射一枚「標準六型」導彈，成功擊落來自也門胡塞武裝（Houthis）的一枚反艦導彈與數架無人機。這枚導彈造價不斐，一枚成本就要430萬美元。

2023年10月12日，衛星拍攝的位於約旦魯克班（Al-Rukban）的「第22號塔」（Tower 22）基地。 （路透社）

駐約旦美軍陣亡 華府報復

美軍位於約旦的基地1月28日遇襲，3名美軍喪生、超過40人受傷。美軍2月2日向伊拉克及敘利亞的伊朗代理武裝組織發動報復式空襲。敘利亞國營傳媒指，當地沙漠及鄰近伊拉克邊境多個地方遭轟炸，有多人死傷。

央視指，伊朗媒體3日援引敘利亞方面的消息稱，美國東部時間2日下午4時，美國對敘利亞東部發動的空襲，已造成敘利亞境內10人死亡，19人受傷。

美軍指，當局利用超過125枚彈藥，攻擊伊拉克及敘利亞境內超過85個與伊朗革命衛隊及其支持的武器分子目標，包括指揮中心、火箭、導彈及無人機儲存設施，以及物流和彈藥供應鏈設施都被炸毀。

伊拉克軍方認為，今次空襲構成侵犯伊拉克主權，損害伊拉克政府的努力，亦可能將伊拉克及區內陷入可怕後果。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）回應指，華府已在空襲前，事先通知伊拉克政府。

路透社提到，今次空襲相信是拜登（Joe Biden）政府對美軍遇襲喪生的多層回應第一步，而空襲雖然沒針對伊朗境內目標，但預計令中東本身已經緊張的局勢或進一步升溫。

美國官員2019年12月29日表示，美軍空襲了在伊拉克和敘利亞的卡塔布真主黨民兵組織（Kata'ib Hizbollah，即真主黨旅），這是對伊朗在伊拉克軍事基地發射火箭彈並殺死了美國民用承包商的回擊。（路透社）

拜登其後發表聲明，稱自己下令美軍向伊拉克及敘利亞的伊朗革命衛隊設施採取空襲行動，指華府的回應由今天開始，並會另擇時間及地點繼續回應。他強調，華府無意在中東或世上其他地方爆發衝突，但表明，如果有美國人受害，美國就會回應。

華府早前分析認為，三名美軍是死於伊朗製的無人機攻擊，國防部重申無意與伊朗開戰，亦認為德黑蘭方面都無意爆發衝突，該國總統萊希（Ebrahim Raisi）稱，伊朗不會開戰，但會向任何欺負當地的人士作出強勁回應。