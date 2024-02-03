韓國召見俄羅斯大使　 抗議俄外交部發言人「無禮且無知」言論

在俄羅斯外交部指責韓國造成朝鮮半島緊張局勢升級後，韓國星期六（2月3日）召見了俄羅斯大使，以抗議其「無禮和無知」的言論。



法新社報道，俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）本周說，朝鮮半島緊張局勢的加劇「主要是因為美國和其盟國，包括韓國和日本厚顏無恥的政策」所致。

她是在被問及韓國總統尹錫悅最近稱朝鮮是世界上唯一立法規定可以先發制人使用核武器的國家時，說出這番話。

她稱，尹錫悅的言論「公然帶有偏見」，還說首爾「似乎沒有意識到美國的領導地位正在不可逆轉地成為過去」，韓國「可能最終只是華盛頓地緣政治遊戲中一個小小的籌碼。」

韓國外交部星期六說，已經召見俄駐韓國大使季諾維也夫（Georgy Zinoviev），就扎哈羅娃的言論提出抗議。

韓國外交部向季諾維也夫強調，「俄方無條件支持朝鮮，卻對真相視而不見，令人遺憾」，並批評了「對韓國領導人極不尊重的言論。」當局說，這種行為「只會進一步惡化韓俄兩國之間的關係」。

當局早些時候批評扎哈羅娃的言論「無禮、無知且帶有偏見，身為一個國家外交部發言人的水平低下。」

朝鮮半島局勢自去年朝鮮領導人金正恩訪俄後持續惡化，俄朝除了擴大軍事合作，最近幾周，金正恩宣佈韓國是「最敵對國家」，關閉了致力於統一和外展的機構，並威脅對「哪怕是0.001毫米」朝鮮領土的侵犯行為，將以發動戰爭回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

