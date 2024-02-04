英媒：朝鮮以「中國製造」之名出口假眼睫毛　熱銷日韓歐美

路透社2月3日報道，朝鮮以「中國製造」的名義，對外銷售假睫毛，賺取外匯，協助助平壤在國際制裁下推動出口。



報道指出，中國的假睫毛公司，主要集中在山東省平度市。中國公司會從朝鮮進口假睫毛，再在中國完成餘下工序和包裝，並出口到日本、韓國和西方等市場。

平度市政府稱，這個人口約120萬的城市佔全球假睫毛產量的70%，假睫毛通常由合成纖維制成，但也可能由貂皮或人髮製成。

報道引述業界人士指出，朝鮮的假睫毛品質良好，而且成本低廉。包括韓國假睫毛品牌Cinderella Amisolution，進口中國的假睫毛，背後也是朝鮮製造。根據中國假睫毛盒製造商卡麗公司（Kali），2023年估計約有80%的平度假睫毛工廠，從朝鮮購買或加工假睫毛原材料和半成品。

圖為2021年4月，中國遼寧省丹東市的照片，朝鮮領事館上的朝鮮旗幟飄揚。（Reuters）

新冠疫情期間朝鮮關閉邊境，出口大幅下滑。中國海關數據顯示，2023年朝鮮重開邊境後，朝鮮對華出口增加一倍以上，其中假髮和假睫毛佔對華出口近60%，價值約1.67億美元。

聯合國安理會自2006年起，應朝鮮核計劃實施多項制裁，限制朝鮮出口煤炭、紡織品及石油等。有制裁專家指，朝鮮的假髮產品未有被制裁，因此出口假睫毛不一定違反國際法。