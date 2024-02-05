加拿大延長外國人「買樓禁令」兩年　生效至2027年元旦

加拿大2月4日宣布，禁止外國人在該國買樓的限制延長兩年，以紓緩當地房價過高問題。加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，目前禁止外國人買樓的禁令將於2025年1月1日到期，將延長至2027年1月1日。 政府計劃使用一切可能的手段，讓加拿大各地的住房變得更能負擔。



隨著樓價持續上升，加拿大民眾將問題歸咎於移民和國際學生的增加。加拿大政府表示，外國人持有物業也加劇了國民的憂慮。

加拿大國會是於2022年6月通過「禁止非加拿大人購買住宅物業」法案，禁止非加拿大人和非加拿大人控制的公司，在當地購買特定住宅物業，禁令涵蓋擁有最多三個住宅單元的獨立屋、半獨立屋或公寓樓住宅，但不禁止購買具有多個住宅單元的較大型建築物或度假屋。

此外，一些國際學生、持工作簽證的外籍工人，以及申請庇護的難民，符合某些條件，都可以成為豁免對象，仍可購買房產。禁令自2023年1月1日起生效，原定為期兩年。

上個月，加拿大宣布對國際學生簽證設定上限，措施為為期兩年。此外，政府將停止向部份畢業生發放工作許可，以控制創紀錄的新移民數量。

移民推動的人口快速增長，也為醫療和教育等系統帶來了壓力，這些問題打擊總理杜魯多（Justin Trudeau）的支持率。民調顯示，如果現在舉行大選，他將輸掉選舉。