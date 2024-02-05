澤連斯基：不止考慮解僱扎盧日內　還有重置國家領導層

有關烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhny）「將被解職」傳聞，烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）一直不置可否。日前，澤連斯基接受意大利廣播公司（RAI）新聞頻道採訪時，就此事做出最新表態。他回答，「重置是必要的」，他正在考慮在國家層面更換幾個領導人，而不僅僅是在軍事部門。該報道於當地時間2月4日播出。



「這個問題關係到誰來領導烏克蘭，」被尋求就扎盧日內可能被解僱的傳聞置評時，澤連斯基告訴主持人，「當然要重新開始，一個新的開始是必要的」。

他補充說：「對此我有一個嚴肅的想法，這不是一個人的問題，而關乎國家領導的方向。」

隨後，澤連斯基做出更明確表態。他說：「當我們談論這個問題時，我指的是更換一系列國家領導人，而不僅僅是更換像軍隊這樣單一部門的領導人。我的確在考慮換人，但你不能說我們只針對某一個人。」

據澤連斯基所說，「重置」（reset）對於烏克蘭獲得勝利來說至關重要。他重申：「這就是為什麼我談論重置，更換領導層，我有一些嚴肅的想法，這不是關於一個人，而是關於國家領導的方向」。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）2023年12月12日訪問美國國會。（Reuters）

對於烏克蘭反攻計劃現狀，澤連斯基承認地面戰爭「已陷入僵局，這是事實」，烏克蘭26%領土仍處於被佔領狀態。他認為，其中主要原因在於美西方援助裝備「出現了延誤」，而烏克蘭恰恰需要現代科技手段。

談及2024年美國大選時，澤連斯基稱：「如果特朗普（Donald Trump）獲勝，我希望（美國援烏）路線保持不變。」

扎盧日內現年50歲，被仰慕者稱為「鐵將軍」。他於2021年7月被澤連斯基任命為總司令，自2022年2月俄烏衝突以來一直負責監督烏克蘭的軍事行動。

其實，澤連斯基和扎盧日內之間緊張關係的傳聞已由來已久。2023年11月，扎盧日內接受英媒採訪時將俄烏戰場局勢描述為「僵局」，這一說法激怒澤連斯基。澤連斯基辦公室公開譴責扎盧日內的上述言論，稱其說法引發西方盟友恐慌，讓「侵略者」更容易得手。

2人還在烏軍動員問題上意見不一。扎盧日內主張降低徵兵年齡，但澤連斯基遲遲未簽署相關法案。

最近一段時間，有關扎盧日內「將被解職」的消息再次在烏克蘭國內傳得沸沸揚揚。多家烏克蘭媒體援引消息稱，扎盧日內已經被解僱，或者即將被解僱，且澤連斯基已下令要求扎盧日內遠離公眾視線。對此，澤連斯基新聞秘書予以否認，但沒有作出進一步說明。

不過，據英媒1月30日報道，多名知情人士透露，澤連斯基對解職扎盧日內一事並未死心，只是礙於輿論暫時擱置一段時間。知情人士還說，澤連斯基向扎盧日內提議，讓他擔任國防顧問的新職位，但遭到拒絕。目前還不清楚誰將接替扎盧日內擔任總司令。

圖為2023年8月24日，烏克蘭軍隊總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）在基輔出席該國獨立日的慶祝活動。（Getty）

相關傳聞已在烏克蘭國內引起巨大軒然大波。據英媒報道，扎盧日內在烏克蘭軍隊和民間享有聲望，被認為在俄烏衝突中發揮巨大作用。2023年12月公布的一項烏克蘭民意調查顯示，88%的烏克蘭人表示信任扎盧日內，而僅有62%的人表示信任澤連斯基。

「（扎盧日內被解職），將對軍隊士氣產生非常、非常負面的影響，」烏克蘭軍事歷史學家日羅霍夫（Mykhailo Zhyrokhov，暫譯）接受烏媒採訪時表示。他補充說，他認為這些傳聞是「捏造的」。

此外，替換扎盧日內還可能讓烏克蘭的西方盟國感到不安，其中包括過去兩年與扎盧日內密切合作制定戰場戰略的軍方官員。目前，俄烏衝突仍處於關鍵時期，烏克蘭正積極從美西方獲取大量軍事和財政援助。

本文獲《觀察者網》授權轉載

