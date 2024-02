烏軍總司令面臨被解職　美國名記者：扎盧日內與西方「暗通款曲」

美國著名記者赫什(Seymour Hersh)援引消息人士的話稱,澤連斯基(Volodymyr Zelensky)想將烏軍總司令扎盧日內(Valeriy Zaluzhny)解職,是因為扎盧日內與西方就結束戰爭進行秘密談判。



俄衛網2月2日引述赫什在Substack在線平台的專欄上寫道:「澤連斯基試圖解僱他的指揮官……是因為扎盧日內自2023年秋天以來,一直直接或通過助手,與美國和其他西方官員就如何最好地實現停火,並通過談判來結束衝突進行秘密談判。」

據赫什說,基輔的「劇本」引發華盛頓許多人恐懼。他指出,目前華盛頓已在討論結束衝突的策略,「以結束軍事行動和商定對烏財政計劃」。

據赫什稱,扎盧日內先前關於戰場局勢對烏軍來說陷入僵局的言論未事先與澤連斯基說明,但華盛頓瞭解有關這些言論的情況。

他補充說:「五角大樓(美國防部)和情報界一些人贊成扎盧日內的評估,認為這是不可避免的和平進程的開始。」

美國知名記者赫什2007年4月1日在多哈舉行的半島電視台題為Media and the Middle East - Beyond the Headlines的論壇發表講話。(路透社)