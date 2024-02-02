烏軍總司令面臨被解職　美國名記者：扎盧日內與西方「暗通款曲」

美國著名記者赫什（Seymour Hersh）援引消息人士的話稱，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）想將烏軍總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhny）解職，是因為扎盧日內與西方就結束戰爭進行秘密談判。



俄衛網2月2日引述赫什在Substack在線平台的專欄上寫道：「澤連斯基試圖解僱他的指揮官……是因為扎盧日內自2023年秋天以來，一直直接或通過助手，與美國和其他西方官員就如何最好地實現停火，並通過談判來結束衝突進行秘密談判。」

據赫什說，基輔的「劇本」引發華盛頓許多人恐懼。他指出，目前華盛頓已在討論結束衝突的策略，「以結束軍事行動和商定對烏財政計劃」。

據赫什稱，扎盧日內先前關於戰場局勢對烏軍來說陷入僵局的言論未事先與澤連斯基說明，但華盛頓瞭解有關這些言論的情況。

他補充說：「五角大樓（美國防部）和情報界一些人贊成扎盧日內的評估，認為這是不可避免的和平進程的開始。」

美國知名記者赫什2007年4月1日在多哈舉行的半島電視台題為Media and the Middle East - Beyond the Headlines的論壇發表講話。（路透社）

英媒：扎盧日內拒辭職

英媒1月31日引述烏克蘭議員稱，扎盧日內被澤連斯基要求辭職，但他拒絕。

英國《i日報》（i）1月31日引述烏克蘭議員貢恰連科（Oleksiy Goncharenko）指，據他了解，澤連斯基要求扎盧日內辭職。

貢恰連科稱，扎盧日內拒絕，但他對澤連斯基說，他會按照政令行事。

通過總統政令解除烏克蘭武裝部隊總司令的程序，須得到國防部長同意。

烏克蘭總統澤連斯基2024年1月15日在瑞士伯恩附近的Kehrsatz與瑞士代表團舉行雙邊會談後，在新聞發布會上發表講話。（Reuters）

報道稱，扎盧日內拒絕到澤連斯基提出的新崗位赴任。烏克蘭國防部和澤連斯基發言人相繼否認此事。