澳洲總理阿爾巴尼斯對楊恆均被判死緩表示憤慨

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）對北京法院以間諜罪名，判處澳洲華裔作家楊恆均死緩執行表示「憤慨」，並誓言將繼續努力爭取楊恆均獲釋。



路透社報道，阿爾巴尼斯2月6日在坎培拉表示：「我們首先向中國表達了我們的沮喪、我們的絕望、我們的挫敗感，用一句話來說，就是我們對這一判決感到憤慨。」

「我們將繼續提出最強烈的交涉。當然，我們昨天已召見（中國）大使，但我們將在所有層面提出交涉。」

阿爾巴尼斯說，他的政府將「對中國的這一嚴厲行動做出直接、明確、無誤的回應」。

楊恆均2019年被捕，期後被控間諜罪。（楊恆均微博）

自2021年以來被閉門審訊的楊恆均，2月5日被北京法院判處死刑緩期執行，預計兩年後減為無期徒刑，他的家人和支持者對判決感到震驚。分析人士認為，這不太可能使澳中關係脫軌，但將考驗坎培拉在推動兩國關係重回正軌的極限。

楊恆均是在2019年1月從美國乘飛機前往廣州後，被中國當局以涉嫌間諜罪逮捕並拘留至今。

中國外交部發言人汪文斌星期一在例行記者會上表示，北京中級法院當天對澳洲籍被告人楊軍一審公開宣判，認定他犯間諜罪，判處死刑，緩期二年執行，並處沒收個人全部財產。

汪文斌稱，法院充分保障了楊軍的各項訴訟權利，尊重並落實了澳方探視、獲得通知等領事權，並安排澳方旁聽案件宣判。

楊軍是楊恆均的本名，原籍中國。中國網上一些消息說，他曾經在中國外交部任職，後來辭職進入商界，2000年入籍澳洲。

阿爾巴尼斯於2022年5月執政後，中澳關係止跌回穩。阿爾巴尼斯2023年11月正式訪問中國並受到高規格接待，是過去七年首位訪華的澳洲總理。

本文獲《聯合早報》授權轉載

