楊恆均兒子致函澳洲總理　促訪華時以健康為由爭取放人

澳洲華裔作家楊恆均因間諜罪在北京被判入獄四年，其子在澳洲籍華裔記者成蕾（Cheng Lei）獲釋後，寫信給即將訪華的澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），要求對方以健康為由，爭取中方釋放他父親，創造「第二個奇蹟」。



阿爾巴尼斯將於11月4日起訪問中國，這是澳洲領導人自2016年以來首次訪華，兩國貿易夥伴在外交爭端後穩定了關係。 他預定下周一（11月6日）會見中國國家主席習近平。

楊恆均早前發現腎臟有囊腫，擔心自己會死在獄中。其子在寫給阿爾巴尼斯的信中稱，領事報告已列明，楊恆均在獄中的醫療被忽視，可能會死亡。他基本上已臥床不起，三星期無法行走，並說自己快要死亡。

澳洲外交部長黃英賢發聲明回應稱，澳洲政府對楊恆均的健康惡化深表關切，對其獄中待遇及醫療狀況感到擔憂。

阿爾巴尼斯31日曾被記者問到，成蕾獲釋的例子，會否增加楊恆均被釋放的機會，阿爾巴尼斯說：「每個案件都不同，但每個案件都很重要。」

楊恆均的案件2021年5月在北京秘密審理， 中國外交部指他涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動。不過，楊否認為澳洲或美國擔任間諜。