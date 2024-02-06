四名越南人「為偷竊而到日本」　UNIQLO等店舖逾5000件貨品遭殃

日本警方2月6日以涉嫌盜竊罪拘捕四名越南籍男女，對方承認為了偷東西而到日本，他們在全國多間UNIQLO等店舖多次偷走衣物，再由同黨運回家鄉變賣。



RKB毎日放送及FBS福岡放送報道，福岡縣警方表示，該批疑犯涉嫌在去年9月26及29日於福岡市中央區的MARK IS（マークイズ）商場內一間服裝店偷走92件衣物，市值超過38萬日圓（約2萬港元）。

消息人士指，受害店舖為UNIQLO。警方提到，4名疑犯分工合作，其中2人在店內「揀貨」，將貨品放到購物籃後，再於舖內閉路電視的死角位置搬運貨品到手提袋，之後交由店舖外的同黨放到旅行喼。

店舖職員發現後報警求助，警員接報到場後，其中一名疑犯逃到附近民居範圍被捕，經調查後發現四名疑犯的關係。警方指，該四名疑犯由2018年至去年10月期間，在關東及關西等8個都道府縣多個地點偷竊合共5237款服飾及醫藥用品等，受影響金額達1970萬日圓。

疑犯向警方承認，他們稱生活困苦，為了盜竊而來到日本。當局指他們將所偷物品放在住宿的地方，交由其他同鄉回收帶回國，再按照貨品種類及數量向他們提供報酬。警方懷疑四人受到主腦指示，因此正追查同黨及主腦的下落。