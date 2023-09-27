生活成本壓力助長澳洲和新西蘭偷竊案

一名男子拎着裝有九隻偷來的羊腿的袋子，大搖大擺地走出新西蘭的一家超市。有的小偷大膽地推着裝滿價值1500新西蘭元（約1218新元）食材的購物車，沒付款就離開。甚至有人用一瓶牛奶攻擊保安員後，帶着一籃子偷來的物品逃之夭夭。



彭博社報道，這些人沒有試圖掩蓋他們的盜竊行為。

新西蘭的「南島食品公司」上個月公布的上述監視畫面，便是席捲新西蘭和澳洲的偷竊案浪潮的佐證。

根據當地零售集團聲稱，這種盜竊行為是大膽、有組織性，並且日益暴力的，每年對兩國造成的損失估計總計達100億澳元（約87.5億新元）。

專家認為，這些盜竊事件突顯許多人因日常用品成本上漲，而面對經濟困難。

零售犯罪情報平台Auror的行政總裁兼聯合創始人湯姆森說，由於消費者面對更大的生活成本壓力，有組織的犯罪分子正在為偷來的食品和家居用品尋找買家。

他說：「大部份的盜竊案都是全職小偷，約10%的小偷構成60%的盜竊案。這一切都是由利益驅動，他們是為了訂單和轉售物品而偷竊。」

根據新西蘭警方上個月發佈的數據，2022年新西蘭的商店行竊和零售盜竊案，比2021年增加了45%。

此外，最新官方數據顯示，澳洲人口最多的新南威爾斯州6月的零售盜竊案，比去年同期增長了47.5%。

另一方面，澳洲國立大學8月的一項民調顯示，大約三成的澳洲人認為自己的收入難以維持生計。調查還發現，民眾花在食品雜貨和必需品的支出減少，並推遲進行大筆的消費。

本文獲《聯合早報》授權轉載

