緬甸衝突戰火殃及孟加拉　炮彈墜落村莊2死　村民：愈打愈近邊界

緬甸內戰過去幾天蔓延到孟加拉邊境地區，在緬甸一場衝突中發射的迫擊炮，落在孟加拉境內一座村莊，造成至少兩人死亡。



緬甸邊境地區警察局局長阿都曼南說，一名48歲的孟加拉婦女和一名羅興亞男子星期一（2月5日）下午被迫擊炮擊中身亡。

緬甸西北部的若開邦與孟加拉接壤。自去年10月底「三家兄弟聯盟組織」向緬甸軍方發動攻勢以來，緬孟邊境地區就衝突頻傳。「三家兄弟」是由若開軍、德昂民族解放軍和緬甸民族民主同盟軍組成。

靠近邊界的孟加拉居民說，緬甸內戰兩派上個星期愈打愈靠近邊界，他們愈來愈害怕。一些居民為求安全把孩子送到親戚家避難。

在靠近邊界的孟加拉村莊坦布魯巴扎爾，75歲村民阿卜杜斯說：「我們生存在恐懼之中。這不是我們的戰爭，但他們攻擊我們的房子和人民。」

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援助機構無國界醫生組織星期一說，他們救治了17名在星期天（4日）的衝突中受傷的傷者。「所有傷者都是槍傷，兩人性命垂危，五人嚴重受傷。」

孟加拉當局星期一說，過去幾天有至少95名緬甸邊防警衛進入孟加拉尋求庇護。當局會先把他們轉移到班多爾班縣（Bandarban），之後才送回緬甸。

孟加拉邊防衛隊發言人沙里夫說，緬甸邊防警衛帶着武器進入孟加拉，其中15人受了槍傷，目前在醫院接受治療。

由於緬甸局勢不斷惡化，聯合國安理會星期一就緬甸問題舉行了閉門會議。包括英國、法國和美國三個常任理事國在內的九個國家發表一份聯合聲明，對緬甸的嚴峻局勢表示擔憂，並指出當地有1800萬人需要人道主義援助，有260萬人流離失所。

本文獲《聯合早報》授權轉載

