緬甸衝突戰火殃及孟加拉　炮彈墜落村莊2死　村民：愈打愈近邊界

撰文：聯合早報
出版：更新：

緬甸內戰過去幾天蔓延到孟加拉邊境地區，在緬甸一場衝突中發射的迫擊炮，落在孟加拉境內一座村莊，造成至少兩人死亡。

緬甸邊境地區警察局局長阿都曼南說，一名48歲的孟加拉婦女和一名羅興亞男子星期一（2月5日）下午被迫擊炮擊中身亡。

緬甸西北部的若開邦與孟加拉接壤。自去年10月底「三家兄弟聯盟組織」向緬甸軍方發動攻勢以來，緬孟邊境地區就衝突頻傳。「三家兄弟」是由若開軍、德昂民族解放軍和緬甸民族民主同盟軍組成。

靠近邊界的孟加拉居民說，緬甸內戰兩派上個星期愈打愈靠近邊界，他們愈來愈害怕。一些居民為求安全把孩子送到親戚家避難。

在靠近邊界的孟加拉村莊坦布魯巴扎爾，75歲村民阿卜杜斯說：「我們生存在恐懼之中。這不是我們的戰爭，但他們攻擊我們的房子和人民。」

↓ 閱讀更多：緬北衝突炮彈落入雲南邊境5傷　中國外交部：對有關方提嚴肅質詢 ↓

援助機構無國界醫生組織星期一說，他們救治了17名在星期天（4日）的衝突中受傷的傷者。「所有傷者都是槍傷，兩人性命垂危，五人嚴重受傷。」

孟加拉當局星期一說，過去幾天有至少95名緬甸邊防警衛進入孟加拉尋求庇護。當局會先把他們轉移到班多爾班縣（Bandarban），之後才送回緬甸。

孟加拉邊防衛隊發言人沙里夫說，緬甸邊防警衛帶着武器進入孟加拉，其中15人受了槍傷，目前在醫院接受治療。

由於緬甸局勢不斷惡化，聯合國安理會星期一就緬甸問題舉行了閉門會議。包括英國、法國和美國三個常任理事國在內的九個國家發表一份聯合聲明，對緬甸的嚴峻局勢表示擔憂，並指出當地有1800萬人需要人道主義援助，有260萬人流離失所。

本文獲《聯合早報》授權轉載

緬甸延長緊急狀態6個月　敏昂萊續任國家總理緊急狀態到期前　緬甸軍方宣布放寬政黨選舉登記規則緬甸派非政治代表出席東盟會議　軍事政變以來首次
緬甸
孟加拉