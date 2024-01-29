緬甸派非政治代表出席東盟會議　軍事政變以來首次

緬甸軍政府派出非政治代表、緬甸外交部常任秘書瑪拉丹泰出席東盟（ASEAN）外長非正式會議。這是自2021年緬軍發動政變奪權以來，首次派非政治代表出席東盟會議。



老撾副總理兼外交部長沙倫賽（Saleumxay Kommasith）1月29日早上在會場歡迎東盟外長抵達，瑪拉丹泰也在其中。這次是緬甸首次派非政治代表出席，她的出現引起在場大批記者的關注，但面對記者提問，她並未多加回應。隨後，各國外長及代表團成員進入會場，瑪拉丹泰在緬甸席位入座。

瑪拉丹泰長期在緬甸外交部工作。網上資料顯示，她曾任外交部國際組織和經濟署經濟司司長、國際組織和經濟署總監等。2023年11月的湄公河—瀾滄江合作第十次高官會在緬甸內比都（Naypyidaw）舉行，瑪拉丹泰作為共同主席國的代表，與中國外交部部長助理農融共同主持會議。

緬甸軍隊2021年2月發動政變奪權後，緬軍領導人同年4月與東盟達成5點共識，包括同意停止暴力鎮壓、與相關各方進行建設性對話等。

圖為2023年11月23日，中國解放軍士兵與緬甸政府軍在緬甸實皆省（Sagaing region）附近一同作戰期間，有士兵抬着一名傷者。（Reuters）

然而，這些共識遲遲沒有落實，促使東盟從2021年10月起，不再邀請緬軍政府領袖參加東盟會議，只邀請緬甸的非政治代表出席，但緬甸不曾這麼做。因此，這次緬甸派出非政治代表，是否意味着緬甸將採取實質措施落實5點共識備受關注。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院（RSIS）副研究員莊志昭早前接受《聯合早報》訪問時說，此舉意味着緬軍政府可能開始軟化它對東盟的強硬態度，但不是突破性進展。

他指出，相較於前幾任東盟輪值主席，老撾在批評緬軍政府方面相對低調，也參加泰國2023年與緬軍政府舉行的非正式會談，這可能使緬甸在老撾擔任主席國期間，更容易接受與東盟的接觸。「而緬甸希望在東盟輪值主席交棒給馬來西亞前重返東盟，以結束它在東南亞的政治孤立。」

老撾接任東盟輪值主席國後的首場主要會議——東盟外長非正式會議，1月29日在瑯勃拉邦（Luang Prabang）舉行。除討論東盟2024年的工作重點，南海議題以及日益升溫的緬甸局勢也是主要議題。

這是老撾繼2004年和2016年後，第三次擔任東盟輪值主席，主題是「東盟：增進聯通，加強韌性」。

沙倫賽在開幕演講中說，地緣政治變化的複雜性和不確定性，如武裝衝突等問題，將繼續給區域和全球帶來緊迫的挑戰。在這背景下，東盟須共同努力加強團結，以及抓住發展機遇。

本文獲《聯合早報》授權轉載

