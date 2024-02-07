霍士新聞前主播將赴莫斯科採訪普京

撰文：聯合早報
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與美國前總統特朗普關係密切的霍士新聞前主播卡爾森（Tucker Carlson）說，他將「很快」到莫斯科訪問俄羅斯總統普京。

綜合法新社和英國廣播公司（BBC）報道，卡爾森（周二（2月6日）在社媒平台X宣佈這個消息，他說：「美國人有權了解他們被捲入的一場戰爭。」

卡爾森在X視頻中說：「很顯然，進行這次訪問是有風險的，所以我們考慮了很多個月。」

他補充說，前往俄羅斯的費用由他自己支付，他之所以要訪問普京，是因為大多數美國人不了解這場正在「重塑世界」的俄烏衝突，並將此歸咎於主流媒體。

這將是普京自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，首次接受西方媒體的一對一訪問。克里姆林宮尚未對卡爾森的宣佈發表評論。

俄羅斯官方媒體對卡爾森的莫斯科之行進行了大量報道，幾乎不間斷地報道他的一舉一動。

54歲的卡爾森原本是美國右翼霍士新聞黃金時段的主持人，但在去年4月突然離職，引發各種測測。

之後，卡爾森在美國電動汽車Tesla巨頭馬斯克（ Elon Musk）擁有的X平台推出了一檔節目。卡爾森說，他會把普京的訪問上載到X平台，馬斯克「已承諾不會壓制或阻止」他這麼做。

卡爾森此前多次稱烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）為「獨裁者」。

他說，自俄烏戰爭爆發以來，西方記者多次訪問澤連斯基，並以「阿諛奉承」來形容這些訪問，目的是為加大宣傳澤連斯基要求美國更多地參與這場戰爭。

卡爾森說，「這不是新聞——這是政府宣傳」，並指「沒有一個西方記者願意採訪」普京。

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