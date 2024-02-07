墜機亡智利前總統身家破200億　任內69天營救礦工奇蹟成佳話

智利前總統皮涅拉（Sebastian Pinera）2月6日墜機身亡，終年74歲。他的遺體已在鄰近拉戈蘭科（Lago Ranco）的一處湖中尋獲。現任總統博里奇（Gabriel Boric）宣布全國哀悼3天，9日將為他舉行國葬。其8年任內，除了經濟及創造就業上的政績，營救出被困67天的礦工奇蹟亦令人印象深刻。



智利媒體6日報道，皮涅拉當天和家人正在南部湖邊度假。意外發生在當地下午約3時，其時降雨令能見度低落，一架直升機飛越湖面時墜入湖中，1死3傷。政府之後證實死者為皮涅拉。

智利前總統皮涅拉（Sebastian Pinera）2024年2月6日墜機離世。圖為當日聚集在他住所門外的哀悼民眾。（Reuters）

疑為墜毀直升機機師

路透社7日引述兩名消息人士稱，皮涅拉是墜毀直升機的機師，但官方並未證實，亦未說明直升機原定飛往何處。報道指，皮涅拉經常在智利南部湖畔渡過夏季，並親自駕駛直升機。

皮涅拉2010年成為智利1990年結束軍事統治後首名保守派總統，任期至2014年，並在2018至2022年第二次擔任總統。他是畢業於哈佛大學的經濟學家，亦是著名中間派政治家之子，在智利普遍被視為成功商人，首個任期國內經濟快速增長、失業率急降。

圖為2024年2月6日，聚集在聖地牙哥國家復興黨（National Renewal Party）總部哀悼前總統皮涅拉（Sebastian Pinera）離世的智利民眾。（Reuters）

成功商人 身家達211億

上世紀80年代，皮涅拉將信用卡引入智利而發家致富，此後投資遍及航空公司、足球隊 、電視台等多個領域。雖然皮涅拉在首次出任總統時已出售大部份股份，但截至2024 年，他的淨資產仍高達27億美元（約211億港元），名列福布斯全球富豪榜第1,176位。

皮涅拉兩個任期內，智利均曾爆發頻繁的抗議活動。2010至2014年間，學生發動示威要求教育改革；在2018至2022年間，當地因貧富不均爆發大規模抗議，政府執法被指侵犯人權，迫使最終承諾起草新憲法。

圖為2010年10月13日，與被救出的阿塔卡馬沙漠（Atacama Desert）礦難受困礦工擁抱的智利前總統皮涅拉（Sebastian Pinera）。（Reuters）

監督營救被困礦工 近兩月後全數救出

智利阿塔卡馬沙漠（Atacama Desert）2010年發生礦難，33名礦工被困洞內69天。皮涅拉當時親自監督營救工作，成功將被困者全數救出，成為全球媒體焦點。事件更在2014年被改編成電影《絕地拯救33》（The 33）。

皮涅拉卸任總統後仍活躍政壇，屢就包括起草新憲法在內的議題發言，並支持南美的保守派政客，包括阿根廷現任總統米萊（Javier Milei）。