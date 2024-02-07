智利南部直升機墜毀　74歲前總統皮涅拉罹難

智利南部2月6日有直升機失事，內政部證實74歲前總統皮涅拉（Sebastian Pinera）罹難。他曾於2010至2014年，以及2018至2022年擔任兩屆總統，他本人經常強調的其中一項成就，是2010年成功營救33名被困至少70天的礦工，事件當年引起全球轟動。智利總統博里奇（Gabriel Boric）宣布全國哀悼3天。



智利媒體報道，皮涅拉當天正與家人在一處湖邊度假。墜機事故發生在當地下午3時左右，當地正在降雨，能見度較低，皮涅拉搭乘的直升機在飛越湖面時墜入湖中。智利國家救災機構SENAPRAD證實，南部城鎮 Lago Ranco 發生直升機墜毀事故，造成1人死亡、3人受傷。政府其後證實死者為前總統皮涅拉。

2010 年10月13日，時任智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）與獲救礦工擁抱。（Reuters）

皮涅拉是位著名中間派政治家的兒子，也是畢業於哈佛大學的經濟學家，他在上世紀80 年代通過向智利引入信用卡而發家致富。他的投資遍及航空公司、足球隊 、電視台等。截至2024 年，他在福布斯全球富豪榜排名第1,176位，淨資產27億美元。

皮涅拉在首個總統期間，智利經濟快速增長、失業率急劇下降。於2018 年到 2022 年期間，智利由於貧富不均爆發大規模抗議，政府執法被指侵犯人權，迫使最終承諾起草新憲法。