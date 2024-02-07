美國大選｜內華達州共和黨初選：黑利尷尬落敗　無對手下仍未得勝

美國內華達州（Nevada）2月6日舉行共和黨總統初選，唯一參選人黑利（Nikki Haley）在前總統特朗普（Donald Trump）缺席下，選情仍然失利。美聯社點算86%選票後估算，黑利得票僅有30.8%，沒有人在該州勝出。



在內華達州初選中，選民可在選票上填選「以上候選人皆非」（none of these candidates）。美聯社數據預料，已點算的86%選票中，有62.9%作此選擇，令黑利在艾奧瓦州及新罕布什爾州失利後再受挫折。

內華達初選鬧雙胞 特朗普僅參加黨團會議

內華達州共和黨初選過去以黨團會議（Caucus）形式舉行，但該州2021年通過民主黨主導法律，規定必須舉行初選，因此州政府在2月6日舉行初選，共和黨則在8日舉行黨團會議，前者對提名戰無實際影響。

美國前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月27日在內華達州拉斯維加斯出席競選集會。（Reuters）

特朗普並未報名參加本場初選，只參與黨團會議，外界原預料兩人會各自取勝。美聯社7日稱黑利一直試圖將自己定位為能與特朗普切實競爭的候選人，形容她在內華達遭遇一場「尷尬」的失敗，成為該州首名敗給「以上候選人皆非」的共和或民主黨候選人。

民主黨拜登輕鬆勝出

內華達州民主黨初選同日舉行。美聯社數據顯示，經點算86%選票，預料共89.3%選民票投現任總統拜登（Joe Biden），第二位則是「以上候選人皆非」，料獲5.8%票數，意味拜登在該州輕鬆取勝。