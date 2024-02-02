美國大選｜南卡州初選兩大看點：拜登正式首戰　黑利將止步於此？

美國總統選舉的南卡羅來納州（South Carolina）民主黨初選以及共和黨初選分別在2月3日和2月24日舉行。這被視為總統拜登（Joe Biden）正式初選首戰。美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）則回到她曾任州長的「老家」，此戰成敗將關係到她的選戰之旅，會否在此地「提早離場」。



南卡州的票站會在當地時間3日早上7時至晚上7時，即香港時間3日晚上8時至翌日早上8時開放。該州的初選是開放給所有人投票的，所以選民即使不是黨員，都能在任何一個政黨的初選投票。

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人口結構

民主黨全國委員會希望在南卡州舉行首場初選的部份原因，是當地人口的多樣性。美國普查局（U.S. Census Bureau）2023年7月估計，南卡羅來納州人口接近540萬，其中居民不足69%白人，黑人或非裔美國人佔26.3%，西班牙裔或拉丁裔佔6.6%。51.3%人是女性，19.1%人年齡在65歲及以上，21.2%人年齡在18歲以下。

全州有超過340萬名登記選民，登記民主黨選民佔44.98%，登記共和黨選民佔44.62%，獨立選民佔約10.4%。

當地主要產業是航空太空、農業綜合企業、汽車、製造和科技業。

圖為2024年1月21日美國前總統、共和黨總統參選人特朗普在美國新罕布什爾州羅切斯特（Rochester）出席新罕布什爾州共和黨初選選前集會。（Reuters）

拜登特朗普往績？

拜登2020年在南卡羅來納州初選的得票率為48.6%，這是他首場勝出的初選。

拜登和民主黨全國代表大會（DNC）選擇讓第一場初選在南卡州舉辦。南卡州大量非裔選民是將他送進白宮的一大助力。

南卡州共和黨2019年投票取消2020年總統初選，將該州代表權交給時任總統特朗普（Donald Trump）。

近期民調

《美國新聞與世界報道》（USNWR）2月1日引述埃默森學院（Emerson College）1月初的民調結果顯示，54%受訪南卡州共和黨選民支持特朗普，25%受訪南卡羅來納州共和黨選民支持黑利。

美媒2月1日引述其委員會SSRS民調進行的調查結果，稱最終如果是特朗普與拜登對決，49%受訪登記選民支持特朗普， 45%支持拜登。

美國總統拜登2024年1月23日在美國維珍尼亞州出席一場墮胎權運動活動，起初一切如，後來不止一名參加者在觀眾席大叫，多次打斷拜登講話。（Reuters）。

對拜登意義大？

南卡州黑人選民曾是送拜登入白宮的「功臣」。半島電視台（Al Jazeera）2月1日稱，該州黑人選民絕大多數傾向支持民主黨，而皮尤研究中心（Pew Research Center）指，78%當地黑人選民認同民主黨。

報道指，拜登將南卡州視為他爭取連任的競選工程初期焦點，他嘗試重拾他在2020年總統選舉中的優勢。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月16日在新罕布什爾州阿特金森（Atkinson）出席競選集會。（Reuters）

她的最後機會？

黑利生於南卡州，2011年至2017年任當地州長。路透社1月25日指，如果她在家鄉初選落敗，可能會對她本來優勢欠奉的選情造成致命打擊。

特朗普拿下艾奧瓦州（Iowa）及新罕布什爾州（New Hampshire）共和黨初選勝出。

《美國之音》（VOA）1月18日稱，從來沒候選人在贏得前兩個州的初選之後輸掉爭取總統候選人提名的競選，這個說法為特朗普增添氣勢。黑利倘再在南卡羅來納州落敗，她基本上已是無望取得共和黨提名，選民和捐款人都會離她而去。