內塔尼亞胡拒絕哈馬斯停火要求　稱全面勝利已指日可待

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2月7日表示，拒絕哈馬斯最新的停火提議，稱以軍取得全面勝利已指日可待，距離只差幾個月時間。他重申，以色列別無選擇，殲滅及戰勝哈馬斯，是解決加沙戰事的唯一方案。



內塔尼亞胡表示，與哈馬斯的談判沒有任何進展，又稱對方提出的條款荒誕。他強調，如果哈馬斯繼續存在，策動下一次殘殺只是時間問題。他表示，以軍在四個月內，以已打死或打傷哈馬斯一半以上的武裝成員。

他又表示，已向與到訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表明，以色列距離絕對勝利觸手可及，哈馬斯的失敗將是整個自由世界的勝利。

路透社指出，內塔尼亞胡受到聯合政府的極右翼壓力，對方反對接受任何無法根除哈馬斯的協議，否則將會辭職。

對於內塔尼亞胡的回應，哈馬斯高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）批評，內塔尼亞胡虛張聲勢，對方尋求持續衝突，哈馬斯已準備就各種選項作出應對。

路透社7日報道，哈馬斯提出一個共分3階段的停火方案，建議用145天邁向停戰，內容包括釋放所有人質，該提議建基於卡塔爾及埃及斡旋的協議提案。