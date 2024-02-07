哈馬斯正面回應加沙停火框架 ：大家都在假裝談判？

2月6日，哈馬斯終於對以色列、美國、卡塔爾、埃及在1月28日巴黎會議提出的停火提案作出了回應。以色列情報和特勤局摩薩德（Mossad）已經收到相關文件，正在作出研判；正進行戰爭以來第五次中東訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱仍然有很多工作要做，但相信有可能達成共識；卡塔爾方面則表示對停火談判「樂觀」。

加沙停火框架的核心，其實談來談去也是先以分階段由哈馬斯釋放人質換取以色列釋放在囚巴勒斯坦人入手，再配合各階段中長短不一的停戰（包括停止以軍的空中監察）並加大人道物資進入。

目前，經過11月底的同類停火之後，加沙的巴勒斯坦武裝手上尚有136位人質，以軍2月5日確認當中至少31名已經死亡，《紐約時報》更稱另有20人恐怕已經死亡。相較之下，以色列手上則有近8,000名在囚巴人。

在談判中，如何分階段交換人質/囚犯、交換人數的比例、釋放在囚巴人的具體名單、停火長度、如何保證有更多人質物資進入加沙等，是主要的討價還價細節重點。

2024年2月6日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）會面。（Reuters）

然而，這些細節其實有相當大的合理範圍，要達成哈馬斯和以色列當局都能夠接受的共識，難度並不大。

不少人都認為，停火談判之所以談來談去也停留在「談」的階段，主要原因是哈馬斯要求將終結戰爭加入停火條件之中，但以色列的戰時內閣縱然充滿分歧，但長遠消滅哈馬斯依然有廣泛共識，停止戰爭對以色列來說是個談也不必談的條件。對於哈馬斯6日的回應，雖然外界對其細節所知不多，但《以色列時報》就報道稱哈馬斯在回應中繼續堅持要長期停戰。

問題是，既然哈馬斯明知道要求長期停戰必然會遭到以色列否決，為何還要提出來？

誠然，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）因為拯救人質不力已承受極大政治壓力，人質家屬及其支持者的示威抗議日日上演，戰時內閣其他主要成員也有先拯救人質再圖消滅哈馬斯的傾向。因此，人質的確是哈馬斯手上最重要可能迫使以色列妥協的籌碼。

以巴衝突：2024年2月3日，以色列特拉維夫，人們抗議以色列內塔尼亞胡政府在營救人質方面的不作為，只顧追擊巴勒斯坦武裝組織哈馬斯。（Reuters）

可是，放棄消滅哈馬斯，在以色列國內依然是一個禁忌。而且，同意長期停戰，對內塔尼亞胡而言更是政治自殺，其原內閣的極右政客已多次以解散政府作威脅。

哈馬斯對於這些以色列內部的政治情況必然是了然於胸的。他們不可能不知道其手上的人質籌碼最多只可以換來較長時間的暫時停火（數周甚至數月）、換來較大比例的在囚巴勒斯坦人，而絕對不可能交換到以色列同意長期停戰。

更進一步而言，吊詭地，不明言要求長期停戰，才是有可能達至長期停戰的辦法。如果哈馬斯以分階段釋放人質交換到長達數月的暫時停火，哈馬斯在加沙內部有時間重整旗鼓、以色列後備役軍人重返經濟崗位、10月7日恐襲震撼情緒隨時間消減、國際社會的停火壓力、以色列內部試圖扳倒內塔尼亞胡的潛在權力鬥爭等等一系列因素，都有機會使得一鼓作氣不成的以色列軍隊不能再重新開展以消滅哈馬斯為目標的加沙攻勢。

這，明顯也是美國拜登（Joe Biden）當局急求暫時停火背後的「暗渡陳倉」之計。

2月1日，拜登到密歇根州出席活動，遇上支持巴勒斯坦人的示威。（Reuters）

哈馬斯不可能不知道這一點。而事實上，早前《華爾街日報》便稱，加沙哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）其實是願意接受暫時停火的，而堅持長期停戰的則是身在海外的哈馬斯政治局領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）。

如果《以色列時報》報道屬實，哈馬斯的「還價」確是長期停戰的話，哈馬斯其實同以色列當局一樣，還是在期望着加沙戰場會出現對自己明確有利的戰果，雙方也沒有尋求馬上休戰的意圖。

哈馬斯的這個「還價」花了超過一周時間，最終提出的竟然是以色列連談都不會談的條件，可能正是一種虛應故事的拖延策略。

在哈馬斯和以色列透過中間人來回談判之際，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）日前也表明以軍將會攻打加沙最後一個避難城市、位於埃及邊境之上的拉法（Rafah），「躲藏在拉法的恐怖份子應該知道他的結局將會同汗尤尼斯和加沙城的一樣。」

對於哈馬斯和以色列而言，拉法一戰將會是決勝關鍵。

2024年2月6日，以色列與哈馬斯的衝突持續，流離失所的巴勒斯坦兒童，在靠近埃及邊境的拉法（Rafah）避難營地玩耍。（Reuters）

目前，拉法的人口已從戰前的20萬急增至140萬（相當於加沙總人口的三分之二）。以軍的進攻將有可能造成前所未見的人道災難，甚至將加沙人迫往埃及，引發區內更進一步的外交危機。哈馬斯的戰爭目標，從來不是要在戰場上擊敗以色列，而是要在國際政治上擊敗以色列。對如今在國際舞台上幾受孤立的以色列而言，拉法可能是其駱駝背上的最後一根稻草。

而以軍多個月來都未能殺死加沙哈馬斯領導層，對於拉法的進攻可算是其最後一試，如果能在此擊殺或活捉加沙哈馬斯的領導層，以色列就可以報復功成的姿態體面地結束加沙的大規模作戰。

戰爭延續的前提是交戰雙方都認為自己有可能取得勝利。哈馬斯和以色列對於拉法一役的不同考慮正是如此。因此，不先在拉法打個平手或分出勝負，任何停火談判恐怕還是走不出談的階段。