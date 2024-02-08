美媒：特朗普若當選總統　會先把TikTok趕出美國

美媒引述知情人士稱，美國前總統特朗普（Donald Trump）如果再度當選總統，他將封禁中國字節跳動旗下的短片分享應用程式TikTok（抖音海外版），並將含有中國製造零件的電動車拒之門外。



彭博社引述消息報道，特朗普除再次對中國徵收關稅，還與他的顧問討論將TikTok趕出美國，以及禁止中國製造或用中國零件在歐洲或墨西哥等別國組裝的電動車。

此外，特朗普還準備在上台後對歐盟採取一系列懲罰性貿易措施來解決長期的不滿。

報道指出，與特朗普幾位顧問的談話表明，如果特朗普在11月勝選，歐盟無疑將是貿易問題上的主要目標之一。

特朗普的盟友透露，特朗普第二個任期一個可能的起點是將歐盟納入適用於中國、徵收最低10%的關稅範圍。特朗普還可能動用美國貿易法的301條款，反制暗中針對美國科技巨頭的歐洲數碼服務稅。

圖為2020年9月15日在位於美國加州卡爾弗城（Culver City）TikTok美國總部外拍得的公司標誌。（Reuters）

歐洲開始防備與美國開打貿易戰

另據一名歐盟高級官員透露，由於特朗普的行事風格愈發咄咄逼人，歐盟成員國普遍認為，特朗普若再度當選美國總統，他將採取關稅等脅迫行動。

這名不願透露姓名的官員還說，歐盟成員國有責任為可能發生的情況做好準備。

本文獲《聯合早報》授權轉載

