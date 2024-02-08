回應總統夫人收Dior手袋風波　尹錫悅斥政治陰謀：她很難冷漠待人

韓國總統夫人金建希因收受名牌Dior手袋爆出風波，事件愈鬧愈大，韓國廣播公司（KBS）2月7日播出總統尹錫悅的獨家訪問，他回應時批評事件是一場精心策劃的陰謀，他認為金建希未能堅定拒絕對方有令人遺憾之處，同時稱總統夫人的身份讓她很難冷漠待人。



事件始於YouTube頻道首爾之聲（Voice of Seoul）2023年11月發布影片指，金建希2022年9月接受韓裔美籍牧師崔在永贈與、價值約300萬韓圜（約1.76萬港元）的Dior手袋。影片是牧師用偽裝成手錶的相機秘密拍攝，據《韓國時報》報道，手袋是由首爾之聲提供。

事後當地輿論指總統夫人有可能觸犯反賄賂法例，另一邊廂金建希支持者則主張事件是設局陷害，總統夫人只是政治抹黑運動的受害人。由於韓國4月舉行國會選舉，執政黨內出現不少要求尹錫悅盡快平息事件的聲音。

韓國廣播公司2月7日播出總統尹錫悅的獨家訪問（影片截圖）

在韓國廣播公司2月7日播出的獨家訪問中，尹錫悅質疑事件是陰謀，他稱「對方（牧師崔在永）佩戴了帶有偷拍功能的手錶」，他又指考慮到事件是在1年之前發生，且在選舉臨近之際爆料，可見是一個精心策劃的政治陰謀。

他承認金建希未能堅定拒絕對方是個問題，有令人遺憾之處，同時談到崔在永與金建希的父親是同鄉，「在我看來，總統或總統夫人很難對所有人都冷漠無情。遺憾的是妻子沒有斷然拒絕。」

他又稱若然提前告知其這情況，基於他26年的司法經驗，會保持更加堅定的態度，但從金建希的角度看，在面對各種複雜情況時，可能難以輕易拒絕。