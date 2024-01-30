韓國第一夫人「手袋門」醜聞影響選情？尹錫悅民望挫有意公開解畫

韓國總統尹錫悅2022年入主青瓦台以來，外形出眾的妻子金建希的爭議一直不斷。有人甚至開玩笑說，如果尹錫悅沒有金建希這位夫人，他的支持率恐怕不會這麼低。



早在尹錫悅競選大位時，金建希的「論文抄襲」和「簡歷造假」風波就被炒得沸沸揚揚。為此，金建希不得不召開記者會向公眾道歉，承認自己「誇大」職業生涯。尹錫悅當選後，金建希母女2人操縱一間德國汽車公司的股價、又捲入首爾至楊平高速公路附近的土地投機爭議，也不斷引發公眾質疑。

最近金建希2022年收受名牌袋的舊事再度浮上枱面，執政黨擔心此事對4月國會議員選舉的選情產生影響，要求她就此事向公眾道歉的聲浪愈來愈大。甚至有人拿她與18世紀法國大革命期間被送上斷頭台的皇后瑪麗安東尼（Marie Antoinette）相比，讓尹錫悅政府面臨很大的政治壓力。

2023年11月，以YouTube為播送平台的韓國新聞頻道《首爾之聲》，發布金建希2022年9月13日從一名韓裔美籍牧師收下一款價值為300萬韓圜（約17,532港元）的Christian Dior名牌袋的影片。此事被牧師佩戴的手錶內置攝影機全程偷拍。

儘管反對黨要求尹錫悅對此作出解釋，但執政黨原先定調金建希是遭人設局的受害者，沒有必要回應此事。

隨着這影片最近又開始流傳，反對黨認為，金建希涉嫌違反韓國反貪法。該法律規定公職人員及其配偶接受的禮物，一次不得超過100萬韓圜（約5,844港元）或每年不得超過300萬韓圜。反對黨已利用此事讓第一夫人成為選戰焦點。

執政黨多數議員認為，金建希名牌袋問題使執政黨本已岌岌可危的國會選舉選情雪上加霜。即使名牌袋事件是個圈套，但第一夫人應該針對收袋一事向公眾道歉，連尹錫悅的「心腹」、執政黨臨時黨首韓東勛也說：「雖然對方涉嫌惡意偷拍，但公眾的擔憂可以理解，應當予以回應。」

根據知名民調機構蓋洛普（Gallup）1月26日的最新數據，總統尹錫悅的支持率降至31%，不支持率升至63%。造成這現象的幾大原因，分別是他在處理經濟民生和抑制物價上漲的表現（16%）、缺乏溝通（11%），以及金建希的問題（9%）。

另一項民調結果顯示，有69%的韓國民眾認為，尹錫悅有必要對金建希名牌袋的問題表明立場。

韓國總統尹錫悅2023年12月13日訪問荷蘭，在海牙出席記者會。（Getty Images）

面對輿論壓力，總統辦公室正在考慮尹錫悅近日內通過接受媒體訪問的方式解釋這事。

距離韓國國會選舉不到80天，執政黨本來在議會中的議員席位就不佔優勢，現在選情愈發不妙。如果執政黨在4月的國會選舉中失敗，剩下3年總統任期的尹錫悅可能會陷入「早期跛腳鴨」狀態。執政黨有關人士說，為了安撫民心，尹錫悅應該好好向民眾道歉。尤其考慮到首都圈選民對輿論特有的敏感度，尹錫悅的表態將對選舉產生重大影響。

金建希51歲，2012年，她在40歲時嫁給大自己12歲的尹錫悅。尹錫悅過去經常在公開場合表達對妻子的愛意。人們說，愛情是須要付出代價的，但觀察尹錫悅執政的這兩年多時間，這份愛情的代價屬實有點大。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

