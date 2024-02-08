巴布亞新畿內亞稱不與中國達警務協議　總理訪澳洲國會發言

太平洋島國巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）總理馬拉佩（James Marape）2月8日訪問澳洲國會，成為首名在該處發言的大平洋島國領導人。他表示，該國經濟增長將令澳洲更安全，又指沒有事情會離間兩國關係。



路透社8日引述馬拉佩稱，巴新需要成為一個自給自足的經濟體，該國經濟實力強大，將令澳洲和太平洋地區更強大、安全。他又指，在這個「多國有多重關係的世界上」，兩國不會遭遇任何隔閡，因為「我們是一家人」。

馬拉佩與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）會面後，二人發表聯合聲明，指兩國軍隊聯繫不斷加深，活動包括舉行聯合演習、建設海軍基地，以及澳洲向巴新提供1艘巡邏艇、兩架飛機。

聲明稱，二人重申對該地區現有安全架構的承諾，將以此為「安全合作的關鍵動力」，期待與其他太平洋島國領導人協商，進一步建立區域警務能力。

阿爾巴尼斯指，希望確保巴布亞新畿內亞未來仍是澳洲「主要合作夥伴」。

不與中國達協議

巴新外長特卡琴科（Justin Tkachenko）1月29日稱，該國正與中國就安全和警務協議作初步談判，但據路透社指，他隨後在7日向澳洲廣播公司（ABC）表示，該國不會同中國達成協議。