美國高官促巴布亞新畿內亞拒絕與中國警務協議　稱有代價

《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）2月5日刊出採訪美國副國務卿維爾馬（Richard R. Verma）的內容，他敦促太平洋島國巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）拒絕與中國的潛在警務協議，警告與北京的任何安全保證都有後果和代價。



維爾馬向傳媒表示「我們已經看到，中方在國防或投資上的承諾是有高昂代價的，這就是我們要對巴布亞新畿內亞說的話。」

他指希望看到人們選擇與遵守規則、符合國際標準的國家進行安全安排、投資機會或先進的互聯互通，認為「中國顯然不這樣做」。

巴布亞新畿內亞外長特卡琴科（Justin Tkachenko）之前在1月29日稱，國家正與中國就安全和警務協議展開初步談判，他稱中方提出在警察部隊訓練、設備和監控科技方面提供援助。

中國外交部發言人汪文斌2024年1月29日在北京主持例行記者會。（中國外交部）

中國外交部發言人汪文斌1月29日則表示，巴布亞新畿內亞是中國在太平洋島國地區的好朋友、好夥伴，兩國全面戰略夥伴關係發展良好，長期以來，中方始終在平等相待、互相尊重、合作共贏、開放包容的基礎上開展同巴新各領域友好合作，其中也包括警務合作。