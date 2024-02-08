福島核污水泄漏│銫吸附裝置泄輻射水　東電：有可能滲入地下

日本福島第一核電站昨日（2月7日）發生核污水泄漏事故。東電方面公布相關細節指出，漏水事件發生在銫吸附裝置的排氣口，洩漏水可能已滲入地下，事發區域已被封鎖。



根據東京電力企業傳播辦公室發報布的訊息顯示，在2月7日上午8:53分左右，一名承包商工發現2號銫吸附裝置（用以過濾核污染水）的通風口漏水，通風口用於排放吸附裝置內產生的氫氣。

同時，東電以過濾水沖洗已停運的銫吸附裝置（即過濾裝置），為閥門檢查做準備。至約上午9:10，職員關上過濾水總閥門，到9: 16左右，東電確定泄漏已停止。東電指，泄漏水包括「系統水」（system water）及「過濾水」（filtrated water）。而泄漏水在該位置地面上金屬板上形成約一毫米深的水氹，覆蓋面積達4米X4米。

2號銫吸附裝置位於高溫焚化爐大樓東側牆壁上，距離地面約5米。（Tepco）

泄漏水在該位置地面的金屬板上形成約1毫米深的水氹，覆蓋範圍達4x4米。（Tepco）

東電快速評估泄漏量為5.5噸，或含220億貝可的放射性物質。「由於泄漏的水有可能通過金屬板的縫隙滲入地下，作為一項緊急措施，上述區域已被封鎖，並將繼續收集該區域的土壤」。

東電確定泄漏事件屬「核燃料材料（不包括氣體物質）在核電站內部的泄漏」。東電又表示正調查事故原因，將就此採取預防措施。

自福島核災發生以來，同位素銫（Caesium）等高放射性物質的風險一直備受關注。其中，福島核污水含有的銫元素包括銫134、銫135、銫136、銫137，而東電方面指，過濾系統能有效過濾銫元素至安全水平。