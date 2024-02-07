福島核污水｜泄漏5.5噸　港府指關注事件　已向日本領事館核實

日媒報道日本東京電力公司周三（7日）公布，福島第一核電廠的淨化核污染水裝置發生泄漏，估計泄漏量約為5.5噸。港府表示關注事件，已即時向日本駐港總領事館核實事件，並索取進一步資料，重申已禁止日本十個都縣水產入口。



港府表示，十分關注有關日本福島第一核電廠洩漏核污水的報道，已即時向日本駐港總領事館核實事件，並索取進一步資料，會繼續與相關領事館密切跟進有關事件，以保障香港食物安全和市民健康。

港府重申， 因應日本政府早前單方面決定把福島核電站核污水排放大海，食物環境衞生署署長已發出《食物安全命令》，禁止源自日本10個都縣的水產、海鹽和海藻食品進口本港，包括東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉。

此外，源自福島縣的所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉亦禁止入口。源自福島縣附近四個縣（即茨城、栃木、千葉及群馬）的這些食品，則必須附有由日本主管當局發出的輻射證明書及出口商證明書，才可入口。至於所有源自上述五個縣的冷凍或冷藏野味、肉類和家禽、禽蛋須附有日本主管當局所簽發的輻射證明書，證明有關食物的輻射水平沒有超出食品法典委員會的指引限值，否則亦禁止輸入本港。

立法會漁農界議員何俊賢促日方披露更多資料，期望香港政府持續監察有關狀況。他指出，排放計劃短短數月便見問題，雖是日本東電主動申報，但回想過去日方向全球保證安全排放的態度，現時可見日方根本毫無信用可言，也讓人懷疑早前原子能機構稱其排放符合標準之事的可信性。

何俊賢表示，一如既往對日方亂排核水行為予以強烈譴責，並促日方立即停止不負責任的排放行為