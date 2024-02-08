福島核污水泄漏　中國外交部：日本東京電力內部管理混亂無序

日本福島第一核電站2月7日發生核污水泄漏事故，中國外交部8日回應稱，這事故再次表明日本東京電力公司內部管理混亂無序等痼疾積重難返。



中國外交部發言人汪文斌8日稱，注意到相關報道，中方正在進行評估，他指這次事故再次表明，日本東京電力公司內部管理混亂無序等痼疾積重難返，日方有責任及時、全面、透明地公布事故信息，做出負責任的說明。

他稱日方排海計劃長達30年甚至更久，日方能否確保在未來的排放管理中做到安全可靠，福島核污染水凈化裝置和排海設施能否長期穩定有效運行，中方有理由對此感到擔憂，要畫一個巨大的問號。

日本福島核污水：圖為2023年8月24日，位於日本福島縣大隈町的福島第一核電廠開始向太平洋釋放核污水後，鏡頭拍得核電廠的鳥瞰圖。（Reuters）

他又指事故也再次凸顯建立長期有效國際監測安排的必要性和重要性，敦促日方以嚴肅認真態度回應國際社會關切，以負責任的方式處置核污染水，全面配合建立周邊鄰國等利益攸關方實質參與、獨立、有效的長期國際監測安排，切實防止排海造成不可挽回的後果。

東京電力公司2月7日表示，福島第一核電站7日發生核污水泄漏事故，指當時儲存核污水的建築正進行清洗作業，工作人員在檢查設備時，發現本來應該關閉的16個閥門，有10個處於打開狀態，估算有約5.5噸核污水泄漏，當中含有銫和鍶等放射性物質的總量，或達到220億貝克勒爾。