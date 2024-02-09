文件門調查報告｜拜登被形容記性有限　白宮斥評論不確且不當

美國總統拜登（Joe Biden）涉嫌不當處理機密文件，司法部特別檢察官2月8日發表調查報告，除宣布不會起訴拜登，也談到約談時內容，形容對方是「記性不佳的老人」、記憶力「明顯有限」（Significantly Limited）。



白宮總統特別顧問索伯（Richard Sauber）同日發聲明稱，很高興特別檢察官不檢控結束調查， 但不同意報告中的一些不準確和不當的評論。 拜登的律師鮑爾（Bob Bauer）批評，報告包含無關且毫無根據的評論，又指對方過度調查，藐視司法部的規範。



司法部特別檢察官羅伯特．許（Robert Hur，暫譯）的報告指出，不起訴拜登的其中一個原因，是對方配合調查。此外，他認為對方如被起訴，很可能在審判中「像我們約談他時那樣，向陪審團展示自己是一位富有同情心、出於良好動機、記性不佳的老人。」

羅伯特．許在報告中寫道，拜登在接受檢察官團隊成員的約談時，對方的記憶力「嚴重有限」（Significantly Limited）。

此說法或為81歲的拜登帶來進一步尷尬，因為他試圖讓選民相信他還不算太老，有能力再連任四年。

總統特別顧問索伯（Richard Sauber）發聲明中表示，正如報告所承認的那樣，總統從第一天起就充分合作。拜登的團隊立即自動報告發現的機密文件，以確保這些文件立即歸還給政府。