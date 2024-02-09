普京接受美媒訪問：俄羅斯不會被擊敗　現在是結束俄烏戰爭時候

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）罕有地接受美國傳媒訪問，在談及俄烏衝突時，他表示西方國家領導人已經意識到俄羅斯不可能被擊敗，相信討論結束俄烏衝突的時機現在已經到來。



俄羅斯總統普京接受2月6日接受了前美國接受霍士新聞（Fox News）前主播卡爾森（Tucker Carlson）的專訪，專訪在2月8日正式播出。

普京在採訪中表示，討論結束俄烏衝突的時機現在已經到來，因為西方國家領導人已經意識到，俄羅斯是不會在俄烏衝突的戰場上被擊敗。普京強調，俄方沒有將俄烏衝突進一步擴大的打算，除非遭受攻擊，否則俄羅斯對波蘭、拉脫維亞或其他任何地方都沒有興趣。

圖為2024年2月8日報道，俄羅斯莫斯科，美國新聞台前主持人、獨立媒體人塔克·卡爾森對俄總統普京進行專訪。

普京又表示，儘管受到各種制裁和限制，但俄羅斯2023年成為歐洲第一大經濟體，證明美國的各種工具不管用。

普京指出，俄羅斯尚未實現在烏克蘭的目標，而如果美國停止向基輔提供武器，他將考慮談判：「我們向美國傳達的信息是，如果想停止軍事行動，那麼就需要停止提供武器，然後這一切可在數星期內結束，我們將能夠討論一些條款。」

對於烏克蘭與所謂「去納粹化」，他表示「去納粹化」是指「禁止各種新納粹運動，並擺脫這種觀念。」普京表示烏克蘭可以自認是一個獨立的民族，但不是基於「納粹主義、納粹意識形態」，烏克蘭現在成為了美國的「衞星國」。