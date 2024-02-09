普京：我喜歡喬治布殊　稱北溪是美國炸毀　接受訪談6大重點

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）罕有地接受美國傳媒訪問，普京在與霍士新聞（Fox News）前主播卡爾森（Tucker Carlson）對話時，就包括俄烏衝突、北約、中美關係等發表意見，以下是普京受訪的多個重點。



提結束俄烏戰爭條件

普京表示，俄羅斯尚未實現在烏克蘭的目標，而如果美國停止向基輔提供武器，他將考慮談判。他表示：「我們向美國領導層傳達的信息是，如果你真的想停止軍事行動，那麼你就需要停止提供武器，然後這一切將在幾周內結束，我們將能夠討論一些條款。」

普京談到俄方「特別軍事行動」時表示，目標之所以還未實現，是因為其中一個目標是「去納粹化」，普京第一次詳述了他的意思。「這意味着禁止各種新納粹運動，我們必須擺脱那些堅持這種觀念、支持這種做法並試圖保護它的人。」

普京告訴卡爾森，討論結束俄烏衝突的時機已經到來，因為西方掌權者已經意識到，俄羅斯是不會在戰場上被擊敗的。而在談及美國對俄制裁時，普京説，儘管受到各種制裁和限制，但俄羅斯去年成為歐洲第一大經濟體，美國的各種工具不管用。

圖為2024年2月8日，俄羅斯莫斯科，美國新聞台前主持人、獨立媒體人卡爾森對俄總統普京進行專訪。（Reuters）

會否攻擊波蘭及北約擴張

普京面對卡爾森採訪時強調，俄羅斯只有在受到攻擊時才會作出反擊，因為俄羅斯「沒有興趣入侵其他國家」。

普京表示，「只有一種情況，那就是如果波蘭攻擊俄羅斯的話。為什麼？因為我們對波蘭、拉脱維亞或其他任何地方都沒有興趣，我們為什麼要這麼做？我們根本沒有任何興趣，這只是危言聳聽罷了。」

普京也表達了他對北約擴張的反對意見，同時談到自己曾經提出俄羅斯加入北約的設想。

普京表示，他曾與時任美國總統克林頓（Bill Clinton）談論過俄羅斯加入北約的前景。普京稱，克林頓一開始回答説「可以」，但當天晚些時候，他據稱在與團隊交談後又反悔了。克林頓告訴普京，俄羅斯當時不可能加入北約。

「如果他答應了，和解進程就會開始，如果我們看到合作伙伴方面有一些真誠的願景，最終可能會發生，但最後並沒有發生。」

談及中俄關係

卡爾森向普京問道，會否擔心金磚國家組織被中國經濟完全主導。普京表示，這是一種「煽動恐慌」的敍事方式，又稱中國外交政策並不是侵略性的，其思路從來都是尋求妥協，俄方明白這一點。

「各國各地區與中國的合作在加深，歐洲與中國的合作基礎在擴大，比俄羅斯與中國的合作水平更高更大。問問歐洲人，他們害怕嗎？」「我不知道他們害不害怕，但他們仍然不計代價想要進入中國市場，尤其是現在歐洲本身面臨經濟問題之際，中國企業同樣也在探索歐洲市場。」

普京又談及美國：「中國企業在美國的存在更小嗎？是的，這是美國的政治決定，想要限制與中國的合作，那可是你們自己的損失。」

圖為2024年2月8日，俄羅斯莫斯科，美國新聞台前主持人、獨立媒體人卡爾森對俄總統普京進行專訪。（Reuters）

與美國總統關係

被問及最後一次與拜登通話是什麼時候時，普京表示兩人最後一次通話是在2022年2月俄烏衝突爆發之前。

普京又表示，自己和前總統特朗普（Donald Trump）有着良好的私人關係，又稱自己也喜歡喬治布殊（George W. Bush），稱兩人的關係不錯。

隨着2024年美國總統大選的臨近，普京反駁了卡爾森關於美國政府更迭可能導致俄烏衝突走向不同的說：「這不是領導人的問題，這是（美國）精英的心態。」

談北溪事件

卡爾森特別問道北溪管道被炸事件，普京表示相信是美國人所為。普京表示，自己不會去談細節，只要看看誰能獲利，誰有能力就足夠。不是所有人都能夠進入波羅的海海底，實施這次爆炸行動。普京還對德國領導人在這個問題上保持沉默感到驚訝。

俄羅斯沒有提供任何證據來支持這種指控，只是不斷辯稱美國有能力和意圖炸燬這條天然氣管道，而華盛頓方面則一再否認這一指控。

圖為2024年2月8日，俄羅斯莫斯科，美國新聞台前主持人、獨立媒體人卡爾森對俄總統普京進行專訪。（Reuters）

談被捕《華爾街日報》記者

在提到因間諜罪被俄方逮捕的美國公民、美媒《華爾街日報》記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）時，普京重申了針對他的指控。

普京暗示可以達成協議，以釋放被關押的格什科維奇，方式是「囚犯交換」。普京表示正通過特殊部門之間的渠道討論某些條件，相信可以達成協議。

彭博社稱，普京暗示的是一名被他稱為「愛國者」的男子，在德國因謀殺罪被判入獄的克拉西科夫（Vadim Krasikov）。克拉西科夫因2019年在柏林殺害一名前車臣叛亂分子而在德國服刑。俄羅斯此前曾表示，希望通過囚犯交換談判讓克拉西科夫回國。