哈馬斯：若以色列襲擊拉法市　或釀「數以萬計」傷亡

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）2月10日警告說，如果以色列軍方向加沙南部拉法市（Rafah）發動攻擊，可能會造成「數以萬計」的人員傷亡。



以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2月9日透露，他已命令軍方制定一項雙重計劃，從拉法市撤離平民，並擊毀殘餘的哈馬斯武裝分子。

哈馬斯10日在一份聲明中說，任何軍事行動都將造成災難性後果，「如果拉法……遭到入侵，可能會導致數萬人殉難或受傷。」它還稱，如果發生這種情況，將追究美國政府、國際社會和以色列的責任。

2024年2月6日，以色列與哈馬斯的衝突持續，流離失所的巴勒斯坦兒童，在靠近埃及邊境的拉法（Rafah）避難營地玩耍。（Reuters）

有目擊者說，拉法市在星期六早些時候遭到新一輪襲擊。

自以色列威脅對毗鄰埃及邊境的拉法市發動地面攻勢以來，國際社會日益擔憂在拉法市避難的巴勒斯坦人的安危。聯合國稱，加沙240萬人口中，約有一半目前在拉法市避難，並面對缺乏食物、水和衛生設施的困境。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）星期五（9日）說，以色列在拉法發動大規模攻勢，「只會造成更多無盡的悲劇」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

