拜登稱以色列對哈馬斯襲擊反應「過度」

美國總統拜登（Joe Biden）說，以色列在加沙地帶（Gaza Strip）對巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日襲擊事件的軍事反應「過度」（over the top）。



據法媒報道，拜登2月8日在白宮對記者說：「正如你們所知，我認為（以色列）在加沙地帶的應對措施有些過度。」

美國對以色列的支持引發該地區對美軍的一系列襲擊，以及美國國內和國際上對拜登政府的批評。以軍對加沙地帶數月的軍事行動也加深該地區的人道主義危機。

拜登說，他已推動向加沙提供人道主義援助，並說，埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）最初「不想打開大門讓人道主義物資進入」。

2024年2月3日，以色列特拉維夫，人們抗議以色列內塔尼亞胡政府在營救人質方面的不作為，只顧追擊巴勒斯坦武裝組織哈馬斯。（Reuters）

拜登說，他也和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）談過，說服他打開以色列這邊的人道援助大門。「我一直在非常努力地推動向加沙提供人道主義援助。」

法媒據以色列數據統計，哈馬斯自2023年10月對以色列發動襲擊以來，已造成約1160人死亡，其中大部份是平民。

哈馬斯控制的加沙衞生部稱，以色列對加沙發動空襲和地面攻勢以來，已造成至少2萬7840人死亡，其中大部份是婦女和兒童。

本文獲《聯合早報》授權轉載

