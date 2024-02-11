澤連斯基任命五名高級軍事人員　為烏軍高層「大洗牌」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）開始組建新的軍方團隊。在任命瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）為新任武裝部隊總司令後，他在星期六（2月10日）宣布新任命五名高級軍事人員。



路透社報道，澤連斯基在每晚的視頻講話中表示，他星期六與軍事領導層和政府會面，經驗豐富的「這場戰爭的作戰指揮官」將承擔新的職責。自俄羅斯全面入侵以來，俄烏戰爭已持續接近兩年。

澤連斯基說，作為瑟爾斯基西爾斯基領導下的副參謀長，蘇哈列夫斯基（Vadym Sukharevskyi）將負責無人系統和士兵使用無人機的開發，而列別登科（Andriy Lebedenko）將專注於軍隊和作戰系統的技術創新。

澤連斯基說，他還批准了三名準將擔任烏克蘭武裝部隊副總參謀長的提名——霍爾巴圖克（Volodymyr Horbatyuk）負責運營和管理，舍甫琴科（Oleksiy Shevchenko）負責後勤，德拉帕蒂（Mykhailo Drapatiy）負責培訓。

澤連斯基的Telegram頻道引述他的話說：「我們將繼續重新啟動管理團隊。」

瑟爾斯基曾任地面部隊司令。如今他取代扎盧日尼，晉升為武裝部隊的總司令。

自2022年底以來，烏克蘭未能在反攻中奪回大片領土，並面臨其最大支持者美國軍事援助供應的潛在中斷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

