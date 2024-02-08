數據看蔓延17國的歐洲農民示威：一切都是烏克蘭的錯？

從巴黎到柏林，從布魯塞爾到羅馬，各國政府削減補貼、放寬進口農產品等政策引起了農民怒火，在歐洲至少17個國家掀起示威潮。2月1日，來自法國、西班牙等多個歐洲國家的農民又開着拖拉機在布魯塞爾堵路，向歐盟議會扔雞蛋、石頭等雜物，反對新的共同農業政策。



根據政治新聞網站分析整合的Eurostat數據，與去年同期相比，2023年第三季度歐洲農場交貨價格（即農民從農產品中獲得的基本價格）平均下降了近9%，只有橄欖油等少數幾種受短缺影響的產品逆勢上揚。而該下跌趨勢與農民生產成本的增長吻合。

自2022年2月俄烏戰事開始以來，隨着能源、化肥和運輸成本水漲船高，許多歐盟國家的農業生產成本都在上升。各國政府和零售商意識到生活成本危機對消費者的影響，紛紛採取行動降低不斷上漲的食品價格。

儘管各國農民的訴求有所不同，但歐盟為支援烏克蘭所採取的免除部分農產品關稅政策引起了普遍不滿。由於烏克蘭農業生產成本低於歐盟，再加上農產品關稅優惠帶來的價格優勢，中歐和東歐國家的價格被大量來自烏克蘭的廉價農產品拉低。而歐盟此前計劃把從烏克蘭進口的商品（特別是農產品）的關稅豁免期再延長至2025年6月，引來農民的抗議。

另一方面，歐盟此前為推動綠色能源轉型推出新共同農業政策（CAP），制定了一系列限制農作的環保標準作為獲取補貼的條件，包括輪作、保留4%的休耕地或非生產性土地等，惟農民們抨擊這些措施脫離現實，又加重了行政負擔，最終迫使歐盟讓步，允許繼續耕種本將留給自然保護的土地，並允許各國政府對部分烏克蘭農產品進口實施限制。

此外，歐盟原本計劃宣佈的十年內化學農藥用量減半、削減農業溫室氣體排放的目標，也因農民的反對而遭到擱置。

隨着6月歐盟議會選舉將至，議員們憂心這場農民抗議潮會給極右政黨以空間。去年，荷蘭一個新成立的農民政黨就在地區選舉中以19%的得票率成為最大贏家，令歐洲許多極右政黨紛紛效仿、爭取農民選民支持。鑑於歐盟將於6月舉行歐洲議會選舉，農民示威及相關的政府削減補貼、放寬進口農產品問題不容忽視。