緬甸軍政府公布強制徵兵令　規定年輕人服役至少兩年

緬甸軍政府星期六（2月10日）說，緬甸將執行強制徵兵法，允許軍隊召集所有18到35歲的男性和18到27歲的女性服役至少兩年。



法媒報道，軍政府信息小組在一份聲明中說，軍政府「發布了《人民兵役法》自2024年2月10日起生效的通知」。該法律由前軍政府於2010年制定，但從未生效。

星期六的聲明沒有提供更多細節，但稱軍政府國防部將「發布必要的規章制度、程序、公告命令、通知和指示」。沒有詳細說明被徵召入伍的人將如何服役。

軍政府發言人佐敏吞在音頻消息中說：「鑑於我國目前的情況，全民兵役制度至關重要。」「保衛國家的責任不僅限於士兵，還包括所有公民。希望每個人都自豪地遵守這項人民兵役法。」

兵役法規定，在緊急狀態期間，服役期限最多可延長到五年，而無視徵召令的，可處以同等期限的監禁。

自2021年2月政變奪權以來，緬甸一直處於緊急狀態中。支持民主的「人民國防軍」已招募數萬名年輕新兵，並正在全國各地與軍政府作戰。

去年10月下旬，少數民族地方武裝組織在撣邦北部與軍方開戰，奪取領土並控制中緬貿易口岸。隨後，緬甸全國各地反抗組織加大攻勢，軍方面臨自三年來最大的危機。分析人士表示，軍政府正努力招募士兵，並迫使非戰鬥人員前往前線。

幾名匿名消息人士稱，緬北民地武攻勢的成功和軍方未能發起反擊，削弱了中低層軍官的士氣。

本文獲《聯合早報》授權轉載

