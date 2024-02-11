伊朗外長：與美國交換訊息　重申無意擴大加沙戰爭

伊朗外交部長星期六（2月10日）說，在加沙戰爭期間，伊朗和美國交換了訊息，其中包括有關真主黨（Hezbollah）的內容。



路透社報道，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）在結束對貝魯特訪問的新聞發佈會上說：「在這場戰爭期間和最近幾周，伊朗和美國之間交換了訊息。」

他說，美國已要求德黑蘭要求伊朗支持的真主黨「不要廣泛、全面地參與這場針對以色列的戰爭」。

真主黨幾乎每天都在以黎邊境與以色列軍隊交火，以支持盟友哈馬斯，並誓言如果以色列對黎巴嫩發動全面戰爭，真主黨將「戰鬥到底」。

阿卜杜拉希揚星期六警告以色列不要採取任何措施對黎巴嫩發動更廣泛的戰爭，稱如果發生，那將是以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的「最後一天」。他還表示，伊朗認為政治解決方案是結束加沙戰爭的唯一途徑。

他說：「伊朗和黎巴嫩確認，戰爭不是解決方案，我們絕對從未尋求擴大戰爭。」 他也表示，德黑蘭正與沙特阿拉伯就以哈衝突的政治解決方案進行談判。

內塔尼亞胡稱哈馬斯本周提出的停火協議是「妄想」，並發誓要繼續戰鬥。但阿卜杜拉希揚認為，哈馬斯提出的想法是基於「現實觀點」，為了結束戰爭，這些想法應該得到廣泛支持。

阿卜杜拉希揚星期六會見黎巴嫩看守總理、真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah，又譯納斯瑞拉），並將前往敘利亞並會見高級官員。

本文獲《聯合早報》授權轉載

