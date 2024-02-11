以色列擬地面進攻加沙拉法　埃及加強邊境防衛　歐美多國警告以方

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）的戰鬥仍未結束，以軍對加沙地帶靠近埃及的邊境城市拉法（Rafah）發動空襲，並有意展開地面進攻。由於大量巴勒斯坦難民滯留在拉法，美國、英國、沙特阿拉伯等多國都對以色列發出警告，白宮表示不會支持未有適當考慮到當地難民的重大行動。



以色列繼續空襲拉法的行動，據哥倫比亞廣播公司（CBS）指，當地10日有至少44名巴勒斯坦人死亡。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示若讓哈馬斯4個營隊繼續留在拉法，便不可能實現消滅哈馬斯的目標，他在9日已下令軍隊提交撤離拉法平民的計劃，並在11日播出的美國廣播公司（ABC）訪問中表示勝利在望，會向平民提供離開加沙的安全通道（safe passage）。

英國：加沙逾半人口在拉法避難

隨着以色列準備加大對拉法的攻勢，多國對以色列發出警告，據英國廣播公司（BBC）11日報道，英國外相卡梅倫（David Cameron）談到「加沙地帶逾半人口正在該區避難」，荷蘭外相斯洛特（Hanke Bruins Slot）也指可能出現大量平民傷亡。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在社交網站表示，加沙民眾無法憑空消失，指以色列對拉法的行動是一場「正在醞釀的人道主義災難」。

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沙特：非常嚴重後果

沙特阿拉伯11日稱，襲擊和針對加沙地帶南部拉法市會造成非常嚴重後果，沙特國王明確拒絕並強烈譴責強行驅逐的行為，再次要求立即停火。

埃及外長舒克里（Sameh Shoukry）也指，以色列針對拉法的任何地面進攻會帶來災難式後果，認為以色列最終目標是把巴勒斯坦趕出土地。由於拉法靠近埃及邊境，埃及加強在邊境的防衛。

在埃及以外，另一正協助斡旋以巴戰爭的阿拉伯國家卡塔爾也對以色列提出警告。